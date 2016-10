Tuleval nädalal sajab lörtsi ja lund

BNS

Arvo Tarmula foto

Ilmateenistus prognoosib tuleva nädala esimeseks pooleks kohati rajuks paisuvat tuult ning miinuskraade ja lörtsi, mis muudab teed libedaks.

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Puhub põhjakaaretuul 3-9, saartel kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +5 kraadi. Esmaspäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Puhub põhjakaaretuul 3-9 m/s. Sooja on 1-6 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab Ida-Eestis kohati vähest vihma ja lörtsi. Puhub läänekaaretuul 3-9 m/s. Saartel pöördub tuul kagusse ja tugevneb kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, saartel 0 kuni +3 kraadi. Teisipäeva päeval pilvisus tiheneb ning saartelt alates hakkab vihma ja lörtsi sadama. Pärastlõunal levib sadu mandrile ja läheb üle lumeks. Tuul pöördub kõikjal kagusse, tugevnedes 5-12, puhanguti 15, saartel koguni kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 7-12, puhanguti 17, põhjarannikul 20 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi. Saartel tuleb aga kuni 6 kraadi sooja. Ka kolmapäeva päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Puhub kagu- ja lõunatuul 7-12, puhanguti 17, põhjarannikul 20 m/s. Päeva jooksul tuul nõrgeneb. Sooja on 1-7 kraadi.