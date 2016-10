Savisaar kandideerib tagasi parteijuhi kohale

BNS

Edgar Savisaar. Arhiiv

Keskerakonna esimees Edgar Savisaar kandideerib 5. novembril peetaval erakorralisel kongressil tagasi parteijuhi kohale, teatas erakonna pressiteenistus.

Peale tema on kandidaate viis: Peeter Ernits, Heimar Lenk, Jüri Ratas, Yana Toom ning Marika Tuus-Laul.

28. oktoobri keskööl oli tähtaeg kandidaatide esitamiseks ja kandideerimisnõusoleku andmiseks Keskerakonna erakorralisel kongressil valitavatesse juhtorganitesse.

Keskerakonna juhatusse kandideerimiseks andsid nõusoleku 32 kandidaati: Jaak Aab, Taavi Aas, Enn Eesmaa, Peeter Ernits, Helmut Hallemaa, Olga Ivanova, Maria Jufereva, Raimond Kaljulaid, Kalev Kallo, Jaanus Karilaid, Malle Kobin, Mihhail Korb, Siret Kotka, Mihhail Kõlvart, Heimar Lenk, Oliver Liidemann, Värner Lootsmann, Kristjan Mark, Tõnis Mölder, Aadu Must, Anneli Ott, Eevi Paasmäe, Meelis Pai, Mailis Reps, Erki Savisaar, Kadri Simson, Märt Sults, Aleksandr Širokov, Yana Toom, Elmar-Johannes Truu, Marika Tuus-Laul, Eha Võrk.

Keskerakonna aukohtu esimeheks kandideerivad Tiit Kivikas, Kalle Klandorf, Jüri Martin ja Urmas Tamm.

Keskerakonna revisjonikomisjoni on kandideerijaid 15: Enn-Toivo Annuk Andres Jaadla Kalle Jõks Ruth Jürgens Madis Kaasik Ago Kokser Andres Kollist Ülo Kotkas Meelis Kurgpõld Lauri Laats Olev Raju Peeter Saldre Anton Stalnuhhin Aleksandr Zdankevitš Galina Tubin.

Keskerakonna volikogu otsustas 15. oktoobril kokku kutsuda partei erakorralise, 16. kongressi 5. novembril Paides. Kongressile oodatakse 1085 delegaati.

Savisaar kirjutas reede õhtul sotsiaalmeedias, et on uhke Euroopa parlamendi saadiku ja partei aseesimehe Yana Toomi üle, kes nõustus võtma erakonna juhtimise raske töö ka enda peale seni, kuni Savisaar ise on täielikult taastunud.

Savisaar kinnitas samas, et jätkab pärast kongressi poliitikas täpselt nagu enne.

Savisaar kritiseeris Facebooki postituses erakonna siseopositsiooni tegevust, teiste hulgas ka partei juhiks kandideeriva juhatuse liikme Jüri Ratase käitumist. Ratas olevat lubanud esimeheks mitte kandideerida, kuid teeb seda siiski.