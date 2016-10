Rainer Vakra: linnutapule tuleb piir panna

Lemmi Kann

Rainer Vakra. Arhiiv

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul ei saa kindlasti nõustuda nendega, kes ütlevad, et jahiturism on Eestis piisaval määral reguleeritud – lindude massitapmise eest ei vastuta praegu otseselt mitte keegi.

Millise hinnangu te praegusele olukorrale annate?

Praegune olukord on see, mille eest ma omal ajal ministeeriumit jahiseaduse menetlusel hoiatasin. Vastutajat ei ole ja maaomanik, kes ei tea jahindusest midagi, korraldab oma maal relvastatud kokkutuleku. Kümned välismaalased, kes ei tea Eesti seadustest, ohutusnõuetest, linnuliikidest, mida ei tohi küttida, mitte midagi, lustivad ja paugutavad rannikul. Kohalikel jahimeestel ja ametnikel ei olegi midagi teha, sest väikeulukite küttimise, sealhulgas linnujahi eest vastutab paberite järgi maaomanik.

Lääne Elu küsis linnujahiga seoses kommentaari keskkonnaministeeriumist, kust öeldi ministri tasandil, et probleemi ei tohiks olla ning maaomanikele ja kohalikele omavalitsustele on seadustega ette antud, kuidas jahti korraldada ja reguleerida.

Linnujahi kord tuleb üle vaadata. Keskkonnakomisjon on linnujahi küsimust korduvalt arutanud ja novembri teises pooles kutsume taas kõik osapooled ühise laua taha. Oleme tekkinud olukorda püüdnud väikeste muudatustega parendada, aga kõigile on selge, et sama moodi jätkata ei saa ja tuleb astuda radikaalsemaid samme. Olen ise korduvalt näinud, näiteks Hiiumaal, kuidas jahituristid on tapetud lindudelt lõiganud välja vaid rinnafilee ja jätnud korjused rebastele söögiks. See on täiesti eksisteeriv ja aina süvenev probleem, mille põhjus lihtsustatult öeldes on kultuurituses ja vastutuse puudumises.

Igatahes olen ma ornitoloogide ja looduskaitse inimestega siin väga selgelt ühte meelt – konkreetseid muudatusi on tarvis.

Ka Eesti jahimeeste seltsi liikmed nõustuvad, et muudatused on vajalikud. Hakkame kõiki võimalikke ettepanekuid arutama, et leida parim lahendus, kes ja kuidas peaks linnujahi eest vastutama. Kõige suurem mure on praegu selles, et puudub konkreetne vastutaja, keda kutsuda korrale, kui jahipidamisreegleid rikutakse. Jahituristidele määratud väikesed trahvid ei ole toonud vajalikku muudatust ega asjale leevendust. Linnujahi puhul on tulu teenijaks maaomanik, aga otseselt jahikorralduse eest ta praegu ei vastuta.

Vastutus hajub eri osapoolte vahel ja lõpptulemusena ei vastuta keegi. Ilmselt ei parane asi enne, kui vastutama hakkab ka jahikorraldaja, samuti maaomanik, kelle kinnistul lubamatul viisil tapatalguid peetakse.

Üks huvitav mõte on kaasata protsessi korduvate rikkumiste korral ka konkreetsete välisriikide diplomaatilisi esindusi, näiteks suursaadikuid.

Teine mõte on, et kui jahimehed tulevad üle piiri ja näitavad oma relvaluba, fikseeritaks juba siis, kes vastutab konkreetse linnujahi eest, millest nad osa võtma lähevad. Võimalusi probleemi lahendamiseks on veelgi.

Keskkonnaminister Marko Pomerantsi väitel on jahiseaduses tehtud mitmeid muudatusi, mis nüüd juba kehtivad. Arutati ka limiitide kehtestamist linnujahil, aga selle sätestamist ja hilisemat kontrollimist peeti mitteteostatavaks.

Jah, see on tõesti olnud üks argument, miks midagi rohkem teha ei saa. Aga ma kordan: limiidi kehtestamine on vaid üks paljudest mõtetest. Jahimeeste selts ise on mulle mitmel kohtumisel tunnistanud, et nad mõistavad, et jahiturism on linnujahi puhul läinud üle käte ja sama moodi edasi minna ei saa, sest kaalul on nende maine. Probleem on täiesti olemas ja õnneks võtab seadusi vastu riigikogu, mitte ministeerium.

On ju näha, et probleem ei ole mitte kahanevas, vaid kasvavas trendis. Järelikult on midagi valesti. See ei ole mitte raketiteadus, vaid lihtne järeldus: kui olukord läheb halvemaks, tuleb midagi ette võtta.

Probleem on ka selles, et puudub statistika, kui palju linde tegelikult kütitakse. Minister Pomerants küll ütles, et lindude populatsioon ei ole väidetavalt kahanenud, ja tõi välja arvud. Tsiteerin: eelmisel aastal kütiti Eestis hanesid ja laglesid kokku 5240, võrdluseks ehk võiks tuua, et põtru kütiti 6873. Kuidas neisse arvudesse suhtuda?

Mina suhtun sellesse arvude hookuspookusesse skeptiliselt. On ju teada, et jahituristid ei lähe isegi kõikidele lastud lindudele vette järele. Statistika, kui palju välisjahituristid linde maha lasevad, puudub, sest nad ei pea ühtegi arvudel põhinevat luba isegi taotlema. Ulukite puhul on arvepidamine tõesti väga täpne ja ma usun, et illegaalne jaht põtradele on peaaegu olematu. Niisiis tuleb neid arve lindude puhul vaadata väikese kahtlusega.

Lääne Elu tõstatas oma juhtkirjas ka küsimuse, kas maaomanikud, kes müüvad välisriikide jahituristidele õigust oma maa peal jahti pidada, saadud raha tuluna deklareerivad ja ehk peaks selle vastu huvi tundma maksuamet. Kas olete asja seda poolt arutanud?

Ma võtan selle vaatenurga teadmiseks – see on kindlasti üks probleemi varjukülg. Keskkonnakomisjonis maksutulude deklareerimist sellisel kujul me arutanud pole, aga järgmisel korral on komisjonis kindlasti põhjust ka see küsimus lauale tõsta. See on ühtlasi õigluse küsimus. Kui võtame näiteks suurulukid, siis vaidlus selle üle jahiseaduse kontekstis on olnud põhimõtteline: kellele kuuluvad loomad? Kokku on lepitud, et suuruluk ei ole maaomaniku vara, väikeulukid on. Sellest tuleb ka linnujahi senine ülesehitus. Selge on seegi, et kui maaomanik saab tulu, peab ta lõpuni vastutama selle eest, mis tema maa peal toimub. See on kindlasti punkt, kus on seaduses parandamisruumi.