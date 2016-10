Luigelendu jälgiv inglanna tõi Lihula lastele kirja Neenetsimaalt

Kaire Reiljan

Sasha Dench. Arvo Tarmula foto

Inglanna Sacha Denchi ainulaadsesse väikeluikede rännuteekonda jälgivasse ekspeditsiooni on kaasatud ka eri maade koolilapsed.

Esmaspäeval kohtus Dench Lihula õpilastega ja andis neile üle kirja Neenetsimaa pealinna Narjan-Mari koolilastelt. Lihulast sai ta kaasa kirja Lihula ja Metsküla kooli lastelt, et toimetada see edasi oma järgmise peatuspaiga õpilastele Lätis.

Lihulas kirjaaktsiooni vahendanud muusika- ja kunstikooli direktor Piia Saak ütles, et kirjaga koos saatsid Lihula kandi lapsed teele ka luigekontuurile kirjutatud head soovid. Kui projekt lõpeb, korraldatakse neist Inglismaal näitus.

„Kuna luiged on meil ühised ja rändavad riikide vahel, siis kõrgelt vaadates on ükskõik, kas on riigipiir või mitte,” selgitas Saak õpilaste kirjade vahetamise mõtet.

Esmaspäeval kohtus Dench Lihula lastega ka silmast silma ning rääkis neile väikeluikedest ja sellest, miks neid kaitsma peab.

Piia Saak ütles, et Lihula lapsed valiti projektis osalema just seetõttu, et ornitoloogide hinnangul on Matsalu väikeluikede rändeteel peamine punkt.