Loomaarsti märkmed: polkovniku lesed ja muud loomad

Ann Mari Anupõld

Ann Mari Anupõld. Arhiiv

Loomaarst on alati veidi ka klienditeenindaja ning meiegi juurde jõuavad igasugu karvased ja sulelised. Enamasti on inimesed, kes igapäevaelus loomadega kokku puutuvad, selge silmavaate ja hea huumorisoonega. Nende loomad on neid selliseks harjutanud. Pole ju mõtet mõne segaduse üle liiga pikalt muretseda või pead murda, sest küll see krutskeid täis loom varsti jälle midagi uut välja mõtleb.

On muidugi ka teistsuguseid eksemplare, kes enne olid nagu täitsa vinks-vonks, aga oma lemmikute najalt on nad muutunud hüsteerilisteks närvipundardeks. Sest jumal teab, mis võib tupsu ja nunnuga juhtuda! Kes Kräu järgmine kord puu otsast ära päästab ja kas Muki hommikune ebaühtlane kõnnak oli ehk kroonilisest degenereeruvast liigesehaigusest tingitud? Igasuguste emotsioonide tõttu leiab ka loomaarst end seisust, kus tema juurde tullakse eriskummaliste soovide ja küsimustega. Paljud neist on täitsa arusaadavad. Aga osa puhul ei jää muud üle, kui naeratust varjata ja õlgu kehitada.

Mõni mõtleb endale pidevalt uusi haigusi külge ja kui igasugu teha lastud uuringuist väsib, võtab ka loomakesed ette. Mõistagi käsitlevad nii inimeste kui ka loomade arstid neid juhtumeid tõsiselt, sest kui inimene ütleb, et tema või loom ennast halvasti tunneb, on meie kohustus asja täpsemalt uurida. Mõni jääb aga oma arvamusele isegi siis täiesti kindlaks, kui kõik uuringud näitavad, et koer ja kass on kohe täiesti terved kui purikad.

Ka minu juurde sattus ühel korral selline klient. Ohver oli sedapuhku kass Miisu ja tema haiguse kirjeldus oli, et „Miisu ei paista enam olevat päris tema ise”. Kui uurisin, kas tal on kuskil valud, oli vastus eitav. Ka ei pidanud Miisul oksendamist, kõhulahtisust, krambihooge, isutust ega uimasust olema. Miski aga vaevas teda siiski kohe kindlasti. Pärast põhjalikku läbivaatust ninaotsast sabaotsani ei suutnud ma ometi ühtegi vihjet leida, et miski oleks paigast ära. Ilmselt oli ka Miisu oma isiksuse analüüsimisega harjunud, sest kogu uuringu vältel oli ta väga leplik ja lasi ennast igatepidi torkida ja solgutada. Omaniku tungiva soovi peale võtsin Miisult vereproovid, olemaks kohe täitsa kindel, et miski kahe silma vahele ei jäänud. Pärast proovide võtmist tundsin mina ennast kindlalt. Et nüüd olen Miisu heaks tõepoolest kõik teinud.

Siis aga langes agara perenaise pilk minu ultraheliaparaadile. Tõelise rõõmukilke saatel teatas ta: „Oi, teil on ultraheli! Miisule oleks kindlasti vaja ultraheli teha, eks ole ju, see oleks Miisule hea?” Ootusärevalt vaatas ta mulle otsa. Kinnitan, et tol hetkel oli meil kassiga täpselt ühesugune näoilme. Selline, kus sisimas pööritad silmi, aga üritad ette manada võimalikult neutraalse maski. Niisiis sai Miisu kogeda ka ultraheliuuringu rõõmu. Lõpuks kinnitasid nii see kui ka vereproovi tulemused sama, mida näitas ka üldine ülevaatus: tegemist on täiesti terve kassiga. Anuvalt vaatas omanik mulle otsa: „Kas te tõesti mitte midagi muud Miisu heaks teha ei saa?” Soojade soovitustega andsin talle lõpuks loomade käitumisterapeudi kontaktandmed. Ehk soovib Miisu oma vaevadest vestelda psühholoogiga.

Kui maapiirkonna kontingent on mulle juba enam-vähem tuttav, siis aeg-ajalt kuulen, silmad imestusest punnis, oma kursaõdede kirjeldusi sellest, mis nende töö juures juhtub. Paljud neist töötavad suuremais linnades Saksamaal ja Austrias, mõni veelgi kaugemal. Viinis oli ükspäev sisenenud suurde kesklinna kliinikusse üks närviline noorem paarike. Sedapuhku ilma loomata. Mees läks registratuuri leti äärde ja palus süstalt. Tal vaja oma koerale rohtu anda ja muud moodi seda sisse ei saa. Viisakas arstiabiline küsis, kui suur peab see süstal olema. Mees kähvas selle peale vastu, et lihtsalt süstalt, pole tähtis, kui suur. Abiline läks laost tooma näitamiseks mitme suurusega süstlaid. On ju vahe, kas koerale antava ravimi kogus mahub kahemilliliitrisesse süstlasse või on seda hoopis rohkem. Kui ta tagasi tuli, oli mees korra pilgu süstaldele heitnud ja öelnud: „Ei, mitte sellised, mul on vaja seda õiget asja.” Ise teinud käega liigutusi, nagu tahaks endale midagi lihasesse süstida. Abiline raputas aga ainult pead, sest nõelaga koos pole lubatud süstlaid välja anda. Mees keeras selle peale vihaselt ringi ja marssis minema, haarates ukse juurest oma kaaslase ühes, kes kogu selle aja oli ennast närviliselt kratsinud. Järgmisena tuli leti äärde üks tuttav klient oma koerale ussirohtu ostma. Toetunud mugavalt leti äärele, päris ta muigega: „Ja milliseid narkootikume teil siis pakkuda oleks? Mullegi kuluks vist täna hommikul üks väike turgutav süstike ära.”