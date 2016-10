Kullamaa mehe põllult tuli välja paari tuhande aastane münt

Kaie Ilves

Einar Pärnpuu. Arhiiv

Kullamaa volikogu esimees ja suurmaaomanik Einar Pärnpuu võttis detektoristilt ära oma põllult leitud mündi, mis on nii väärtuslik, et kuulub nüüd Tallinna ülikooli teaduskogusse.

Tegemist on Rooma keisri Marcus Aureliuse (161–180) ja tema kaaskeisri Lucius Veruse (161–169) aegse mündi ehk sestertsiga. Nimetatud keisrite münte kohtab Baltikumist päevavalgele tulnud Rooma rahade hulgas sageli. Rõudest Kabelimäe kandist põllult leitud münt on tunnistatud kultuuriväärtusega arheoloogiliseks leiuks ja seda säilitatakse Tallinna ülikooli arheoloogia teaduskogus. Münt on Läänemaale jõudnud tõenäoliselt 3. sajandi esimesel poolel.

„Sai õige koha peale,” ütles Pärnpuu. „Üllatus oli ta küll!”

Arheoloog Mauri Kiudsoo sõnul on seni üsna haruldasi Rooma münte viimastel aastatel kogudesse siiski laekunud, ka Lääne-Eestist, ja just tänu detektoristidele. Ometi saab vaid väheste siit leitud Rooma müntide kohta öelda, et need on maapõues 1.–5. sajandist, mitte hilisemast ajast, näiteks võisid mõisnikud münte suveniiridena Eestisse tuua. Lähemalt loe mündi leidmise loost tänasest Lääne Elu paberlehest.