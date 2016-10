Kaablikutt – ohutum amet kui õpetajal

Urmas Lauri

Enno Jaska on elektrikuametit pidanud paarkümmend aastat. Eelmisel reedel oli mees ametis Haapsalus Lille alajaamas. Urmas Lauri foto

Kuigi elektrivõrk areneb ja uueneb pidevalt, jääb liine ja alajaamu hooldavatel elektrikutel tööd üha vähemaks, sest nüüdisaegsed alajaamad on hooldusvabad. Töö ei lõpe aga siis, kui hakatakse ülikiire internetiga ühendama kõiki majapidamisi üle Eesti.

Elektriliine ja alajaamu hooldab ja elektriavariisid likvideerib Läänemaal Eltel Network AS. „Konkurendid on Empower, Elektritsentrum, Leonhard Weiss, ega rohkem pole ka,” loetles Elteli elektritööde regiooni Läänemaa osakonna juhataja Tiit Jurtom.

Eltelis on Läänemaal ametis 25 meest. Liinitöid juhendab Arvo Kuslap, alajaamade töödejuhataja on Taavi Kaabel.

Elteli peamaja Läänemaal on Haapsalus Tööstuse tänaval. Paar meest on Lihulas ja ka Vormsil on üks elektrik.

Elekter ja side

Laias laastus jaguneb siinsete kaablikuttide töö elektri ja telekommunikatsiooni pooleks.

„Ampluaa algab optilistest kaablitest, kus mees keevitab mikroskoobi all kiude kokku, ja lõpeb 330 kV alajaamadega. Ja kõik, mis sinna vahele mahub, ongi meie töö,” selgitas Jurtom.

Suurimaks lepingupartneriks on Eltelil Läänemaal Imatra Elekter. „Neile teeme kõik ära – nii käidu, hoolduse kui ka ehituse,” ütles Jurtom. Et asjast aru saada, tuleb selgitada, et käit on elektripaigaldise igapäevase käigushoidmisega seotud tegevus nagu kasutamine, kontrollimine ja hooldamine hoolduskava alusel.

Teised suuremad Elteli lepingupartnerid on Elering, Elektrilevi ja Telia.

„Eleringile teeme hooldust ja käitu,” lausus Jurtom. Elektrisüsteemihaldur Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi. Elering vastutab selle toimimise eest ning peab tagama tarbijatele igal hetkel kvaliteetse elektri.

Elteli elektrikute hoole all on ka Elektrilevi suured alajaamad, käit, hooldus, avariide likvideerimine ja lülitamised. Elteli tööpiirkond on Rapla-, Pärnu- ja Läänemaa. „26 alajaama, kus on 24/7 valmisolek,” osutas Jurtom kaardile seinal.

Üks Elteli kaablimeeste lepingupartnereist on Telia. „Nende välistrasside hooldus, väiksemad ehitamised ja avariivalmisolekud,” selgitas Jurtom. Eltel paigaldab ka ülikiire interneti ELASA fiiberoptilist kaablit. Läänemaa osakond kaablit ei paigalda, siinsed töömehed tegelevad paigaldatud kaabli järelevalvega.

Läänemaa elektrivõrk on hea

„Läänemaa elektriliinid on väga heas seisus võrreldes ülejäänud Eestiga,” kinnitas Jurtom. „Töödest tunnen. Aastate jooksul on head tööd tehtud. Meie pääseme tavaliselt ilma tormikahjustusteta.”

„2005. aasta tormi järel olime kolm kuud Pärnumaal tormikahjustusi likvideerimas,” meenutas Taavi Kaabel. „Meil läks samal ajal siin vaid paar-kolm päeva,” lisas Arvo Kuslap.

Mulluse sügistormi haavad lapiti päevaga.

„Trassid on laiad, muu Eestiga ei anna võrrelda,” tõi Kaabel välja põhjuse, miks Läänemaa elektriliinid tormidest vähem räsida saavad.

Masu ajal juhtus sageli, et külad jäid pimedaks selle tõttu, et varastati mastalajaamasid, mis müüdi vanametalli kokkuostjaile maha. „Kolm aastat pole neid enam pihta pandud, kuid tookord varastati kolm alajaama öö jooksul,” meenutas Kaabel. „Õnneks on metalli hind alla läinud ja trafode näppamine pole enam nii kasutoov.”

Arvo Kuslap meenutas, et korra lõikasid metallikratid isegi pinge all oleva 10 kV elektrikaabli läbi. „Ise küll ei julgeks,” nentis elektrik.

Ohutum kui õpetajaamet

„Paljud arvavad, et elektritöö on ohtlik, aga kui sa kõiki nõudeid täidad, pole ta ohtlik midagi,” arutles Jurtom. „Ohutum kui õpetajaamet. Kui nõudeid täita, on ta töö nagu iga teinegi.”

„Paberitööd on palju,” tõdes töödejuhataja Kaabel. „Igasugu lubasid on meestel vaja, peavad kursustel käima.”

Iga liigutuse jaoks liinil või alajaamas tuleb hankida luba, plaanilistest elektrikatkestustest tuleb aegsalt avalikkusele teada anda.

„Täna olid Kilingi-Nõmmel, kuid nüüd jooksevad Vigalasse, seal oli alajaamas avarii,” kirjeldas Taavi Kaabel eelmisel neljapäeval elektribrigaadi tööpäeva.

Tööd jääb vähemaks, tööd tuleb juurde

Elektrikutel jääb tööd üha vähemaks, sest uued alajaamad on hooldusvabad.

„Me ei saa öelda, et me saeme [hooldusvabade alajaamade paigaldamisega] oksa, millel istume, sest seadmed pole ju meie omad,” nentis Tiit Jurtom ja lisas, et hooldusmahud jäävad väiksemaks küll. „Aga kuigi uutes alajaamades tehakse palju telemehaanika abil, tuleb ka neis kohal käia, panna maandused, sest ohutustehnikat tuleb ka edaspidi järgida. Lisaks on liinid, mis on ilma meelevallas.”

Jurtomi sõnul loodetakse Eltelis ülikiirele internetivõrgule. „Viimame miil [selliselt nimetatakse kaabelliine baasvõrgust elamuteni – toim] võib tööd tuua,” arutles Jurtom. „Selle saatus on ju otsustamata, mismoodi, millise rahaga seda tehakse, kuid kui see ära otsustatakse, annab see kohalikele kindlasti tööd. See on tunduvalt suurem töö kui põhivõrgu paigaldamine.”

Viimaseks suuremaks tööks oli Eltelile Läänemaal Haapsalu uue tänavavalgustuse paigaldamine.