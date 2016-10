Juhtkiri: seaduslik tapaturism

Läänemaa on end alati reklaaminud looduskauni turismipiirkonnana ja küsimus, kuidas selles vallas veelgi edukam olla, on paljude omavalitsuste prioriteet. Üks turismiliike, mida entusiastlikult arendatakse, on loodusturism ja selles vallas on areng olnud viimasel ajal lausa tormiline. Paraku sügavalt morbiidse alatooniga – jutt käib jahiturismist, mis esialgu vargsi, nüüd aga juba suure raginaga käima on läinud, ületades kohati nii mõistlikkuse kui ka seaduse piire. Siinsete looduskaitsealade piirimaile ja saartele tuuakse massiliselt välismaiseid turiste, kes kõmmutavad enda lõbuks alla tuhandeid linde, pelgamata kasutada ka ebaseaduslikke võtteid. On teada, et eelmisel aastal vormistati välisriikide kodanikele Eestis ligikaudu 4200 jahitunnistust. Kui paljud neist linnujahil käisid ja kui palju linde lihtsalt lõbu pärast maha kõmmutati, ei ole teada, sest nagu ütles Eesti jahimeeste seltsi tegevjuhi nõunik bioloog Kaarel Roht, pole jahiturism Eestis litsentseeritud tegevus, mis maakeeli tähendab, et igasugune statistika puudub.

Keskkonnaminister Marko Pomerants leidis Lääne Elule siiski mõned arvud, teatades, et eelmisel aastal kütiti Eestis hanesid ja laglesid kokku 5240. Võrdluseks tõi ta põdrad, keda kütiti 6873. Toodud näite mõte oli selles, et nimetatud liike ei kütita väidetavalt säärases mahus, et peaks nende küttimist piirama või keelama.

Ornitoloogid ja looduskaitsjad on aga tagajalgadel ega ole sugugi nõus kabinettides sündinud seisukohaga, et kõik on kontrolli all.

Teema vastu võiks huvi tunda näiteks maksuamet. Teatakse rääkida, et jahituristid maksavad maaomanikele võimaluse eest nende maa peal päevakese veidi lõbutseda igaüks umbes 100 euro eest. Kes need maaomanikud on ja kas nad seda raha ka tuluna deklareerivad, jäägu maksuametnikele avastamisrõõmuks.