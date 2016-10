Galerii: Haapsalus avas täna keskpäeval uksed stressivaba keskus (1)

Kaie Ilves

Fotod: Markus Sein

Täna keskpäeval avas ettevõtja Monica Viilma Haapsalu peatänavas stressivaba massaaži-, teraapia ja ilukeskuse.

Muuhulgas on keskus nutiseadmete vaba.

Stressivaba keskus tegutseb Haapsalus Posti 23 majas kahel korrusel, kus asuvad Mesimoka kohvik, Hingepesa pood, Bonnie ilupesa ja Triinu küünetuba. Keskuse töösse on kaasatud massööre, tätoveerija, värvi- jm terapeute ning psühholooge.

Hingepesa pood pakub looduskosmeetikat, lõhnaküünlaid, taimeteed, viirukit ehteid jm.

„Mina pole juht, vaid eestvedaja. Ükski keskuse ettevõtja pole teise alluv. Kõik on võrdsed,” ütles Viilma.

Viilma on rentinud pool maja, kus iseseisvad ettevõtjad said oma pinna inimeste teenindamiseks. Kõik teenusepakkujad kokku peaks idee järgi moodustama terviku.

Stressivaba keskuse loomine sai alguse sellest, et Viilma unistas töökohast, kus oleks hea ja turvaline ning töökaaslased toredad. Keskuse avamine just täna on tähendusrikas – 29. oktoober oli ka Viilma pulmapäev.