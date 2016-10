Haapsalu käsitööõpetaja kudumid lähevad Tallinnasse näitusele

Toimetanud Kaie Ilves

Saara kirjastus andis teada, et Eesti käsitöö maja rahvakunstigaleriis Tallinnas avatakse teisipäeval, 1. novembril kell 16 Eesti koekirjaliste kudumite näitus "Eesti valge", kus oma kudumeid, koekirjalisi kudumisproove ja suuri fotosid esitlevad Anu Pink ja Haapsalu käsitööõpetaja Siiri Reimann.

"Eesti kudumitele mõeldes kerkivad esmalt silme ette värvilised kinda- ja sukakirjad. Neist eestlaste elu saatnud kirjadest on saanud põlvkondi kestev märk. Värvilise mustrimaailma kõrval aga on alati olnud ka teine – üleni valge ilu," ütles Anu Pink."Kadriksed ja kalarookirjad, üleväätsilmad ja nukupiad, ikka valgega valgel, on igikestvalt ilusad ja omad nagu paljud valged asjad meie elus."

Valgeid asju on meie ümber palju. Mõned neist on Anu Pink jäädvustanud üleelusuurustele fotodele, mis täiendavad näitusel olevaid valgeid kudumeid.

"See vanade kudumite uurimise käigus sündinud näitus on kummardus Maarjamaa kunagiste kudujate tehnilisele osavusele ja maagilisele valgele mustriküllusele. Väljas on meie tehtud koopiad vanadest koekirjalistest esemetest ja minu loodud mustritega Haapsalu rätid," ütles Siiri Reimann.

Kõik näitusel eksponeeritavad esemed on kootud käsitsi. Ruhnu kampsuni ja Haapsalu pitsid kudus Siiri Reimann. Jämaja kampsuni kudus Anu Pink ja õmbles valged kleidid.

Anu Pink on Türil tegutsev pärandtehnoloog -koolitaja ning kudumisõpikute autor.

Siiri Reimann on Haapsalu käsitööõpetaja. Tema hobiks on Haapsalu pitside kudumine ja kudujate koolitamine. Ta on pitsiraamatute ja -mustrite autor.

Näitusel olevate koekirjade mustrid ja kudumisõpetused on leitavad raamatutest "Eesti silmuskudumine 1. Tavad ja tehnikad" (Anu Pink, Siiri Reimann ja Kristi Jõeste) ning "Haapsalu sall" (Siiri Reimann ja Aime Edasi). Näitusel olevad Siiri Reimanni Haapsalu rätid koos mustritega on leitavad peagi ilmuvas raamatus "Siiri rätid".

Eesti koerkirjaliste kudumite näitus "Eesti valge" käsitöö maja rahvakunstigaleriis Tallinnas Pikk tn 22 on avatud 21. novembrini.