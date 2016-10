Taavi Rõivas saab umbusaldusavalduses rea uusi süüdistusi

Toimetas Lemmi Kann

Taavi Rõivas. Foto: Arvo Tarmula

Riigikogu opositsioonierakonnad kavatsevad peaminister Taavi Rõivase umbusaldusavalduse esitada 7. novembril ja etteheidete hulk talle on esialgse plaaniga võrreldes oluliselt laienenud, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Umbusaldusavalduse tekst on põhimõtteliselt valmis, kuid Keskerakond, Vabaerakond ja Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) veel kooskõlastavad ja täpsustavad seda ning on kokku leppinud, et ei avalikusta seda varem, kui kokku on kirjutatud lõplik versioon.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson ütles reedel ERR-ile, et lisaks opositsiooni ettepaneku eiramisele korraldada kontrollikoja liikme määramiseks avalik konkurss, on peaminister näidanud üles suutmatust juhtida valitsuse tööd veel mitmel moel.

EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme ütles, et nende erakonna ettepanekul heidetakse Reformierakonna esimehest peaministrile ette läbimõtlematut immigratsioonipoliitikat ja ka liiga suurt väljarännet.

Samuti on Helme sõnul valitsus kehtestanud majanduse arengut pärssiva maksusüsteemi, praegust julgeolekuolukorda mitte arvestava riigikaitse arengukava ning viinud kriisi põllumajanduse.

