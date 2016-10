Rukkirahu kanalis tagati sügavuseks 5,3 meetrit

Kristjan Kosk

Rukkirahu kanal pärast süvendamist. Foto: Meremõõdukeskus OÜ

Teisipäeva hommikul lõpetas Meremõõdukeskus OÜ mandri ja Hiiumaa liinile jääva Rukkirahu kanali viis päeva kestnud puhastamise ja selle sügavus on nüüd 5,3 meetrit.

Enne puhastamist oli vähim sügavus kohati vaid 5,05 meetrit. Tegelik sügavus oli aga hoopis 4,35 meetrit, sest merevee tase on juba mitmendat nädalat kohati ligi 70 sentimeetrit tavapärasest madalam. Ehkki parvlaeva Regula süvis on 4,2 meetrit, ei soovi ükski kapten riskida, et laev põhja riivab.

Meremõõdukeskuse juhataja Peeter Ude selgitas, et valdavalt on mandri ja Hiiumaa vaheline laevatee ikka sügavam. Probleemi tekitas aga paarikümnemeetrine lõik Rukkirahu juures. „Majakast möödudes raputab tavaliselt rohkem kui tavaliselt,” ütles Ude. Põhjus pole mitte selles, et laev riivaks põhja, vaid liiga vähe vett jääb laeva ja merepõhja vahele, see aga pärsibki juhitavust ja sõidumugavust.

Rukkirahu kanalit puhastati puksiirlaeva ja traaliga. „Laev vedas enda järel traali, mis tõstis põhjas oleva sette lendu. Õnneks oli neil päevil tugev hoovus, mis kandis üles keeratud sette kanalist eemale. Suuremad kivid teisaldasid tuukrid laevatee kõrvale,” kirjeldas Ude.

Laevateelt eemaldati ka settevall, mis oli sinna viimasel aastal kuhjunud. Ude selgitas, et settevalli on tekitanud vanad parvlaevad St. Ola ja Regula, mille sõukruvide asetus ja töötsükkel soodustavad valli kuhjumist. Leedo uued parvlaevad Hiiumaa, Saaremaa ja Muhumaa sõukruvid Ude sõnul valli aga ei tekita, nagu ei hakka seda tegema ka TS Laevade uued parvlaevad Leiger ja Tiiu.

Möödunud nädalal tellis TS Laevad madala mereveetasemega Väinamerel Rukkirahu kanali puhastamise. Puhastamine läks maksma 42 000 eurot.

Viimati süvendati Rukkirahu kanalit kaks aastat tagasi, kui 4,8 meetrist sai 5,4 meetrit. Tänu parvlaevade Regula ja St. Ola kanali põhja kuhjatud settevallile sai sellest kiiresti taas viis meetrit.

Rukkirahu kanal on 2,5 km pikkune lääne-idasuunaline kanal Rohuküla-Heltermaa laevateel Rukkirahust põhja pool. Kanal on umbes 60 meetrit lai.