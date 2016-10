Rõivase sõnul ootab ta põnevusega umbusalduse avaldamist (2)

BNS

Taavi Rõivas. Foto: arhiiv

Peaminister Taavi Rõivase sõnul ootab ta põnevusega opositsiooni poolt talle umbusalduse avaldamist.

"Jälgin suure põnevusega opositsiooni suutmatust otsustada, mida mulle ette heita. Vanasti võttis kriitika sõnastamine tunde, nüüd nädalaid," märkis Rõivas sotsiaalmeedias.

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon teatas 10. oktoobril, et ei lepi Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) liikmest Juhan Partsi Euroopa Kontrollikoja liikmeks määramisega ja plaanib algatada peaminister Taavi Rõivase umbusaldamise. Fraktsiooni esimees Kadri Simson meenutas siis, et aasta eest lubas Keskerakonna fraktsioon, et Partsi kontrollikotta saatmine toob kaasa peaministri umbusaldamise. "Me ei ole meelt muutnud," sõnas ta pressiesindaja teatel. Simsoni sõnul ei tasu valitsusel loota, et "nüüd, mil Kersti Kaljulaid kontrollikojast Kadriorgu on siirdunud, lubaks parlamendi opositsioon vastukaaluna uude ametisse määrata lõpuks ka Juhan Partsi".

Vabaerakonna esimees Andres Herkel lisas 17. oktoobril, et partei valmis osalema nii peaminister Taavi Rõivase umbusaldamisel kui ka sellele järgneva poliitilise olukorra lahendamisel, kui umbusaldusavaldus saab riigikogu enamuse toetuse. "Näeme umbusaldusavalduse põhjusena ebaõnnestumisi maksu- ja majanduskeskkonna muutmisel, haldusreformi läbiviimisel, parvlaevanduse korraldamisel, samuti sotsiaalsüsteemi jätkusuutlikkusega seotud probleemide ignoreerimist," ütles Herkel.

Samuti häirib Vabaerakonda Herkeli sõnul see, et valitsuskoalitsioon pole teinud midagi poliitilise konkurentsi elavdamiseks, pole vähendanud erakondade riigieelarvelist rahastamist ega ole olnud eeskujuks kokkuhoiu ja poliitika läbipaistvuse tagamisel.