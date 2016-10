Martna ja Metsküla kool said digitaalselt aktiivse kooli hõbetaseme

Toimetanud Kaire Reiljan

Martna kooli lapsed Haapsalu rehabilitatsioonikeskuses innovaatilisi lahendusi uudistamas. Foto Arvo Tarmula

Kolmapäeval kuulutati välja Eesti digitaalselt aktiivsed koolid — 79 õppeasutuse seas said hõbetaseme Martna ja Metsküla ning pronkstaseme Ridala ja Taebla kool.

Digitaalselt aktiivne kooli tiitliga tunnustab Hariduse Inhotehnoloogia sihtasutus (HITSA) õppeasutusi, kes on kolme viimase õppeaasta jooksul kasutanud aktiivselt digitaalseid võimalusi.

Tunnustusega soovitakse seada eeskujuks koole, kes on muutunud valdkonna eestvedajaiks ja kellelt on palju ka teistel õppida. Samuti innustada neid, kes on sihiks seadnud oma kooli õpetajate ja õpilaste oskusliku tegutsemise digimaailmas ning astunud selleks esimesi vajalikke samme.

Koole tunnustatkse kolmes kategoorias: kuld, hõbe ja pronks.

Tunnustamise aluseks on riikliku õppekava, Eesti elukestva õppe strateegia 2020 ja Digipöörde programmi eesmärgid, mis määratlevad õpetajate ning õpilaste digipädevuste arendamise ja tehnoloogiavahendite otstarbeka kasutamise õppetöös.

Koolide aktiivsuse väljaselgitamiseks kaardistati kolmel õppeaastal viide tegevusgruppi jagatud tegevused: digipädevuste arendamine, muutused „pedagoogilises repertuaaris“, muutused õpetajate omavahelises suhtepildis, muutused õpilaste omavahelistes suhetes õppetöö ajal, muutused õpikorralduses ja õpikeskkonnas.