Lindude masstapmine ärgitab jahiseadust muutma

Urmas lauri, Lemmi Kann

Kihnu saarel jäi kaamera ette keelatud elektroonilist peibutusseadet kasutav Itaalia jahiturist. Pilliroost rajatud varje kõrval on näha kõlareid, millest lastakse lindude ligimeelitamiseks partide häält. Tarvo Valkeri sõnul pole keskkonnainspektsioon suutnud sellisele illegaalsele tegevusele lõppu teha. Mati Kose foto

Saaremaal hiljuti ulatuslikult linnujahilt tabatud itaallaste tegevus on vaid üks näide jahiturismist Eestis, tapaturism kimbutab paraku ka Lääne-Eesti linnualasid.

Jahituriste voolab Eestisse kogu Lõuna-Euroopast. Teada on, et Soomest tulevate huviliste tarvis on tehtud lausa internetilehekülg, kus pakutakse linnujahi võimalusi Matsalu looduskaitseala lähistel.

„Me oleme ju Lennart Meri järgi veelinnurahvas. Mismoodi me vaatame lindudele ja sugulasrahvastele otsa, kui muudame linnujahi odavaks ja labaseks rahaks – see on varakapitalistlik mandumine,” on Eesti ornitoloogiaühingu linnukaitse komisjoni liige Mati Kose oma hinnangus karm. Ta nimetab toimuvat otsesõnu tapaturismiks.

Keelatud võtted

„Lagled tulevad põldudele sööma, kogunevad enne talvitumist ja neid tullakse lihtsalt tapma,” kirjeldas Kose ja lisas, et linnujahil kasutatakse ka keelatud võtteid – peibutatakse elektrooniliste häälitsustega ja linde kütitakse varitsuspaikadest.

Sel sügisel on Kihnus kahel korral karistatud itaallasi, kes kasutasid pardijahil elektroonilist peibutusvahendit, mis on meil keelatud. „Nad olid sellest keelust teadlikud, kuid kasutasid peibutit sellest hoolimata,” nentis Kose.

„See on probleem,” ütles keskkonnaagentuuri Matsalu rõngastuskeskuses töötav Olavi Vainu. „Õnneks pole ma masstapmisele peale sattunud. Olen teadlikult hoidunud, et mitte end traumeerida.”

Ornitoloog Tarvo Valker on aga tapatalgutele peale sattunud küll. „Kõige rohkem Kihnu saarel, kus on olukord igasuguse kontrolli alt väljunud, aga ka Silmal ja Matsalus,” ütles Valker. Kõige selle tunnistuseks on saadetud videosalvestisi keskkonnainspektsiooni. „Reageering on olnud leige.”

Põhjalikumalt neljapäeva, 27. oktoobri paberlehes.