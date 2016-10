Keskraamatukogu pani keelatud raamatud näitusele

Kaie Ilves

Keelatud on olnud ka Alexandre Dumas „Krahv Monte Cristo”. Arvo Tarmula foto

Haapsalus Läänemaa keskraamatukogu lugemissaalis näeb väljapanekut keelatud raamatutest.

Raamatuid on ära keelatud ja ka hävitatud nende sünnist peale, ja keelatakse ka nüüdisajal, õnneks siiski neid enam ei hävitata. Selleks, et raamat ära keelataks, piisab sellest, kui mõni solvunud lapsevanem või lihtsalt häiritud lugeja esitaks võimudele kaebuse. Raamatuid on keelatud ka 21. sajandi Eestis. Näiteks keelati meelelahutaja ja kirjaniku Mart Sanderi kaebuse peale ära Raivo Kaera avameelne elulooraamat „Varjatud elu”, kus Sanderi väitel kirjeldati ka tema eraelulisi seiku. Kaera raamat korjati müügilt ära ja jäigi keeltuks, kuid ilmus hiljem muudetud kujul pealkirja all „Suurem kui elu”.

1940. aastal andis sisekaitseülem Harald Haberman korralduse raamatukauplustest ära korjata 26 teost kui „kodanliku Eesti vaimulage ja nilbe sopakirjandus”. Teoste hulgas oli ka Alexandre Dumas Krahv „Monte Cristo”.

Näitus keskraamatukogu lugemissaalis on avatud keelatud raamatute nädala raames. Sellist nädalat tähistatakse 1982. aastast, pööramaks tähelepanu lugemisvabadusele, tsensuurile ja raamatute pärast taga kiusatud inimestele.