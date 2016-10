Keskkonnainspektsioonil puudub info Vakra mainitud linnulaskmisest Haapsalu lahel (1)

Kaire Reiljan

Linnud Haapsalu tagalahel. Foto Arvo Tarmula

Delfile antud intervjuus viitab Rainer Vakra mõne nädala tagusele öisele veelindude tulistamisele Haapsalu lahel, keskkonnainspektsioon ütleb, et neil pole selle kohta kaebust tulnud.

„Mõned nädalad tagasi tulistati veelinde Haapsalu lahe ööpimeduses. Sellisel juhul peaks kohalik omavalitsus ja keskkonnainspektsioon kiiresti ja otsustavalt reageerima,” ütles Vakra.

Vakra lisab, et lääneranniku kaitsealadel ja väikesaartel, mis on tervikuna looduskaitse all, pole pole linnujaht lubatud. Aga paugutamine ja lindude tapmine Matsalu, Vilsandi rahvusparkide jt teiste mereäärsete kaitsealade piirde vahetus läheduses peletab ka kaitsealale maandunud linde eemale nende tuhandeaastastelt rännuteedelt ja puhkepaikadest.

Keskkonnainspektsiooni Läänemaa büroo juhtivinspektori Valeri Štšerbatõhi sõnul pole inspektsioonile keegi linnulaskmise kohta Haapsalu lahel kaebust esitanud. Ta lisas, et sel aastal pole keskkonnainspektsioonile rikkumistest linnujahil üldse teateid tulnud.

„Pimedus on suhteline mõiste. Toas olevale inimesele võib hämarus tunduda pimedusena, kuid sellele, kes väljas vastu taevast parti laseb, ei ole pime,” arutles Štšerbatõh. Ta lisas, et jahti pidades peab muidugi laskma märki, mida näha on.

Štšerbatõh ütles, et jahipidamiseks peab olema maaomaniku luba, kuid kui näiteks tulistati vee pealt, siis veekogu on avalik koht.

Viimasel ajal teravalt päevakorrale tõusnud linnujahi teema kohta ütleb Šterbatõh, et ilmselt on põhjuseks see, et linnuhuvilisi on rohkem kui loomakaitsjaid — nende huvigrupp on suur ja tugev ning suudab end rohkem esile tuua. „Praegu oleks nagu lind püham loom kui teised loomad. Vaest metssiga ei kaitse keegi,” lisas ta.