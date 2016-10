Eesti probleem: inimesed teevad tasuta ületunnitööd (1)

Toimetas Lemmi Kann

Foto: arhiiv

CV Keskus.ee värske küsitlus näitab, et iga neljas Eesti töövõtja teeb ületunde nende eest tasu saamata.

„CV Keskus.ee poolt hiljuti korraldatud küsitlus näitab, et pea pooled (45,1%) Eesti töötajatest teevad ületunde ja neist omakorda umbes pooled (42,5%) ei saa tehtud ületundide eest lisatasu,“ ütles CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

Võrreldes kahe aasta taguse küsitluse tulemustega on siiski ületunde tegevate töötajate arv veidi vähenenud – 2014. aasta septembris korraldatud küsitluse andmetel tegi toona ületunde 63,4% vastanuist, neist 56,6% tasuta.

„Arvestades kasvava tööjõupuudusega võib lähiaastatel tööandjate poolne surve lisatööle tugevneda. Töökäte puudumisel tehakse ettevõtetes ümberkorraldusi eesmärgiga muuta töökorraldust efektiivsemaks, kuid tööjõupuudus tõstab ka olemasolevate töötajate töökoormust,“ märkis Auväärt.

Ületunnitööle on kõige avatumad noored, alla 29-aastased töövõtjad, kes küsivad tehtava lisatöö eest ka tunduvalt julgemalt tasu – tervelt 67,1% kuni 29-aastastest töötajatest väitsid, et nende tehtud ületunnid on tasustatud.

„Huvitava tendentsina on ületundide tasustamises märgata ka soolist lõhet, kus mehed on ületunnitööle veidi avatumad kui naised, kuid küsivad samas selle eest ka tunduvalt julgemalt lisatasu – ületunnid tasustatakse 63,5%-l meestest ja 52,2%-l naistest,“ lisas Auväärt.