Veeteede amet: Rukki kanali vähim sügavus on nüüd 5,2 meetrit

Toimetanud Urmas Lauri



Rukki kanal. Kaart: Veeteede amet

Rukki kanali vähim sügavus pärast kivide eemaldamist ja traalimistöid on 5,2 meetrit, teatas Veeteede amet.

Veeteede Amet avaldas eile õhtul navigatsiooniteabe, milles kajastuvad värsked andmed Rukki kanali sügavuste kohta. Värskeima teabe kohaselt on Rukki kanali vähim sügavus 5,2 meetrit. Veeteede Ameti mõõdistuskaater „Kaja“ tegi mõõdistustöid Rukki kanalis vahetult pärast seda, kui kanalis oli lõppenud hooldustööd, mis seisnesid kivide eemaldamises ja traalimises. Mõõdistustulemused on esitatud keskmise veetaseme suhtes. Võrreldes käesoleva aasta augustis tehtud mõõdistamisega, kui kanali vähim sügavus oli 5,0 meetrit, võib öelda, et hooldustöödega saadi kanal vähemalt 20 cm võrra sügavamaks.

Seoses ekstreemselt madala veetasemega Läänemerel, mis on häirinud graafikujärgset parvalaevaliiklust mandri ja Hiiumaa vahel, otsustati teha Rukki kanali hooldustöid. Eelmise nädala reedel andiski Veeteede Amet kooskõlastuse kanali hooldustöödeks traalimismeetodil ja ka kivide eemaldamiseks kanali põhjast.

Need tööd viis läbi OÜ Meremõõdukeskus ajavahemikul 21. – 25. oktoobrini. Kui tööde tegija on varem teatanud ja ka mõõdistuste käigus on selgunud, et kanali vähim sügavus on 5,28 – 5,29 meetrit, siis vastavalt kartograafiastandardile esitatakse sügavusandmed kümne sentimeetrise täpsusega ümardades neid n.ö. ülespoole. Tööd tehti vedurlaevaga „Kake“, millele oli paigaldatud 6 meetri laiune ja pea 7 tonni kaalunud traal. Lisaks eemaldati tuukritööde käigus kanalist ka suuremaid kive, mis traalimisega kanali põhjast välja tulid. Seejärel siluti kanali põhi veelkord traaliga üle.

Tööde maksumus oli 42 000 eurot. Selle kulu kannab riik meretranspordiks ettenähtud vahendite arvelt.