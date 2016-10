Tarbijakaitseamet lisas viis reisifirmat musta nimekirja

BNS

Tarbijakaitseamet lisas reisiettevõtete musta nimekirja viis ettevõtet, kes ei esitanud ametile tähtajaks kolmanda kvartali pakettreiside kogumüügi aruannet.

Tarbijakaitseamet lisas reisiettevõtete musta nimekirja firmad ASAP Travel OÜ, Astroleon OÜ, Miliam Travel OÜ, Cappelner Group OÜ ja Solar Tour OÜ, teatas ameti pressiesindaja BNS-ile.

Reisiettevõtjatel tuli 20. oktoobriks tarbijakaitseametile esitada aasta kolmanda kvartali pakettreiside kogumüügi aruanne, mis on vajalik tagatisraha vastavuse hindamiseks tarbijate ees võetud kohustustele. Musta nimekirja kantud viis ettevõtet ei esitanud aruannet tähtajaks.

Reisiettevõtetel on kohustus regulaarselt esitada aruandeid tarbijakaitseametile viimases kvartalis tehtud müükide kohta ning prognoosida järgmise kvartali müüke. Aruande esitamise kohustus oli 273 reisiettevõttel.

Must nimekiri on abiks tarbijatele, kes soovivad enne reisi ostmist kontrollida firma usaldusväärsust. Tarbijakaitseametil ei ole võimalik hinnata nende ettevõtete tagatisraha vastavust, mistõttu on ametil õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest.

Tagatisest kaetakse reisiettevõtja maksejõuetuse korral reisijate kojusõit ning tagastatakse tarbijatele ärajäänud reiside ettemaksud.