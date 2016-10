Stressivaba keskus avab Haapsalus uksed sel laupäeval

Toimetanud Kaire Reiljan

Laupäeval, 29. oktoobri keskpäeval avab Haapsalus, Posti 23 uksed stressivaba keskus, kuhu on kokku tulnud eri ettevõtjad ühiseks eesmärgiga on luua keskkond, kus on hea olla nii endal kui ka teistel.

“Seesuguse maja loomise idee algas soovist ja unistusest luua endale tore töökeskkond, kus minu ümber on inimesed, kes teevad oma asja südamega ning õhinapõhiselt,” ütles Stressivaba keskuse eestvedaja, massöör Monica Viilma.

Stressivabas keskuses alustavad tegevust Mesimoka kohvik, Hingepesa pood, Stressivaba massaaž, Bonnie Ilupesa ja Triinu Küünetuba. Lisaks hakkavad maja regulaarselt külastama massöör Liina Vask, tätoveerija Aivar Maidla, hingamisõhtute korraldaja Maarja-Enid Pärna, värviterapeut Irma Ilisson, energeetik Heli Tennosaar, psühholoog, terapeut Hanna-Bret Lepplaid ja paljud teised.

“Meie armsas majas tegutsevad inimesed, kes armastavad enda tööd, seda tunnete juba majja sisenedes,” on kirjas stressivaba keskuse Facebooki lehel. Maja avamise puhul pakutakse torti ning kell 12-17 on võimalik tutvuda kõigi tegijatega, kes räägivad oma tegemistest. Kell 13 toimub tasuta näidistund "Hingamisõhtu koos meditatiivse tantsuga".

Lisaks saab tutvuda kahe ruumiga, mis on avatud kõigile põnevatele ideedele ja tegijatele. Näiteks mahub suuremasse 15 inimesega koolitusi tegema või muid koosviibimisi korraldama ning väiksema uksed on avatud erinevatele külalistegijatele.