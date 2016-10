“Ringvaade” tutvustas Nikolai Novosjolovile Haapsalu uut vehklemishalli

Toimetanud Urmas Lauri



Foto: ERR

ETV saade „Ringvaade“ tutvustas Haapsalust pärit vehklejale Nikolai Novosjolovile tema kodulinnas valminud vehklemishalli.

„Päris vägev,“ oli epeevehklemise kahekordse maailmameistri Novosjolovi reaktsioon pärast saali esmakordset nägemist. „See on ainulaadne vehklemissaal, teist sellist pole ma Eestis varem näinud. Siin on väga mõnus trenni teha.“

„Varem ma ei osanud sellisest asjast unistadagi," jätkas Novosjolov. "Vehklejatel on tulemused olnud juba pikka aega head, aga tingimused on meil tagasihoidlikud. Paar aastat tagasi tuli jutuks, et siin on ruum, kuhu oleks võimalik vehklemissaal üles ehitada, et vehklemine saaks endale kodu. Ütlen ausalt, et mulle tundus ebareaalsena, et väiksesse Haapsallu, kus on juba spordikompleks olemas, tuleb veel vehklejatele oma kodu – tore oleks, kui selline asi juhtuks, aga elame näeme, kas juhtub. Nüüd oleme siin ja see on toimeks pandud. Väga vahva.“

