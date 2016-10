Riik kavatseb jahiturismi edendajate meelehärmiks linnutappu piirama hakata

Refereerinud Kristjan Kosk

Riigikogu liige Rainer Vakra.

Õõvastavad lood sadadest rannaniitudel rannaniitudel maha lastud lindudest, metsa alla jäetud linnulaipadest, tapaturismist Eestis ning jahihimuliste sülitamisest Eesti jahiseadustele on harja punaseks ajanud ka võimuladvikus.

Riigikogu liige ja keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra ütles intervjuus Delfile, et hoolimata seadusemuudatustele vastu seisvatest jahimeestest ja jahikorraldustest, on suuremale osale selge, et samamoodi jätkata ei saa ning jahiseadust tuleb muuta.

Linnutapmine väikesaartel sai avalikkuse tähelepanu ka täpselt aasta tagasi: riigipoolsed eestkõnelejad lubasid teha jahiseaduse muudatusi – esialgu vähemalt pilootprojekti tasandil -, mis annaks võimaluse kohalikul omavalitsusel oma sõna sekka öelda näiteks sellele, kus ja mitu lindu võib jahiturist maha lasta. Siiani seda tehtud ei ole.

