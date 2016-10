Promenaadi hotelli ootab totaalne muutus

Lemmi Kann

20 aastat tagasi tüli majja toonud puidust hotelliosa ja klaasist restoran lammutatakse maha. Koos Haapsalu linnavalitsusega hakatakse moodsa spaahotelli väljanägemist paika timmima.

Foto: Arvo Tarmula

Promenaadi hotell Haapsalus saab uue ilme: praegused juurdeehitised lammutatakse ja ajaloolise Peltzeri villa ümber kerkib moodne spaahotell.

Detailplaneeringu algatamise taotluse esitas OÜ Baltic Group Investments, kellele kuulub kinnistuja hotell, mida haldab omakorda samade omanikega Baltic Hotel Group OÜ.

Plaan näeb ette, et praegused juurdeehitised lammutatakse maha ja nende asemele kerkib uus, tänapäevane kahe- kuni kolmekorruseline restorani-, spaa- ja hotellikompleks. Villa Peltzer rekonstrueeritakse samuti ja see jääb kompleksi südameks.

Sel reedel on detailplaneeringu algatamine Haapsalu linnavolikogus arutusel. Linnaarhitekt Anu Joosti sõnul on esimesed mõtte- ja ideevahetused omanikega maha peetud.

„Nad on teinud ettepaneku oma nägemusega, meie esitame oma tingimused. Üks oli see, et Peltzeri villa peab jääma vähemalt samas mahus vaadeldavaks nagu praegu,” ütles Joost ja lisas, et kui jõutakse eskiisini, mis nii hotelliomanikele kui ka linnale sobib, korraldatakse avalik arutelu, et seda linnarahvale tutvustada ja tagasisidet saada.

Suured plaanid

OÜ Baltic Group Investments juhatuse liige Ardo Vilbre ütles Lääne Elule, et praegu astutaksee alles esimesi samme. "Mis kujul ja mahus meie plaanid realiseeruvad, sõltub sellest, kuidas me oma nägemustes kokkuleppele jõuame.”

Loe hotelliärimeeste plaanidest pikemalt teisipäeval, 25. oktoobril ilmunud Lääne Elu paberlehest.