Läänemaad reklaamitakse välismaistel veebisaitidel kui head linnujahi piirkonda

Kristjan Kosk

Kaader videost.

Viimasel nädalal on palju meediakära tekitanud Eesti väikesaartel ja Lihula ümbruses peetav linnujaht.

Märksõnaga „linnujaht” leiab Google'i otsingust mitmeid veebilehekülgi, kus kirjutatakse linnujahist Eestis ja organiseeritakse siia jahiretki.

Näiteks leiab blogipostituse, kus soomlane Tapio kirjutab, kuidas ta kaks aastat tagasi Läänemaal linnujahil käis. Postituses on täpselt kirjas, kuidas ta siia jõudis, kus ta ööbis ja veel palju muudki linnujahist endast.

Peale selle leiab vähese vaevaga ettevõtteid, kelle tegevusharuks on jahituristide Läänemaale toomine. Üks selline on Pärnus registreeritud Vironjahdit OÜ, kus osanikeks soomlane Kari Juhani Karvo ja pärnakas Janoš Tamošpolski. Suure tõenäosusega keskendub ettevõte ainult Soome jahituristide Eestisse toomisele, sest nende kodulehekülg on ainult soomekeelne. Vironjahdit toob sügiseti Lihula ümbruse põldudele jahiseltskondi suurusega kuni 12 inimest. Muuhulgas meelitatakse jahituriste kirjeldusega, et jahti saab pidada otse Matsalu linnuala külje all.

Teine sarnase veebilehe on koostanud Estonian Hunting Tours. Veebilehel seisab muuhulgas, et jahti peetakse Eesti rannikul Ida-Virumaast Saaremaani. Kolmepäevane jahipakett sisaldab majutust, kolme söögikorda päevas, jahti koos giidiga, jahindusdokumente ja transporti jahiala ja ööbimiskoha vahel. Hind on 550 eurot.

Linnujahile saab broneerida Estonian Huntingu nimelisel veebilehel.

Sarnase tegevualaga veebisaite leiab Googlest teisigi.

Lisaks on Youtube'i laaditud mitmeid Läänemaal filmitud linnujahi videosid. Ühe sellise on mullu sügisel filminud Mikko Kankkunen. Videot näeb siit.

Teine sarnane video on filmitud kolm aastat tagasi Lihula lähedal.

Kasutades Youtubes otsingusõna „ linnujaht Eestis” erinevais keeltes, leiab sealt veelgi Läänemaal filmitud videoid.

Lääne Elu kirjutas tänase paberlehe kaaneloos, kuidas tapaturism kimbutab Lääne-Eesti ja saarte linnualasid.

Riigikogu liige ja keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra ütles täna Lääne Elule, et tegemist on reaalse ja väga terava probleemiga, mida keskkonnakomisjon juba järgmisel kuul arutama hakkab, eesmärgiga piirata massilist linnujahti.