Kalev Cramo korvpallimeeskond mängib homme Haapsalus

Kristjan Kosk

BC Kalev Cramo mängis Haapsalu Wiedemanni spordihoones ka tänavu kevadel. Foto: Arvo Tarmula

Homme kell 18.30 kohtuvad Haapsalu Wiedemanni spordihoones tänavuse hooaja Olybet meeste karikavõistluste veerandfinaalis valitsev Eesti meister BC Kalev Cramo ja Avis Rapla.

Põhjus, miks ei peeta kohtumist mitte meeskondade kodusaalis, vaid väikelinnas Haapsalus, peitub selles, et korvpalliliit on jõuliselt alustanud korvpalli arendamist Läänemaal. „Septembris alustas siin meeskonna juhendamist kogenud treener Jaanus Levkoi, nüüd toome kõrgetasemelise mängu Haapsallu, et ka kohalikud noored näeksid, kuidas sel tasemel korvpalli mängitakse või kui pikad need mehed tegelikult on,” selgitas Eesti korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi.

„Tegemist on kahtlemata magusa mänguga, sest vastamisi on nimekad treenerid,” lisas Kuhi. BC Kalev Cramo meeskonda juhendab Alar Varrak ja Avis Raplat Aivar Kuusmaa.

Ehkki BC Kalev Cramo on valitsev Eesti meister, ei saa neid kuidagi pidada mängu soosikuiks. Meistriliiga avamängus 2. oktoobril kaotas Kalev Cramo just Avis Raplale kindalt 66:82. Nüüd on Kalev Cramol võimalus võtta revanš.

Kohtumise võitja pääseb edasi poolfinaali, kus tuleb vastaseks korvpalliklubi Valga-Valka/Maks&Moorits või betoonimeister Tskk/Nord. Karikavõitja selgub 18. detsembril.