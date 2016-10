Eesti Geoloog: Rukkirahu kanalist, sentimeetreid loendades

Toimetanud Urmas Lauri

Viimastel nädalatel on avalikkuse suurt tähelepanu pälvinud erakordselt madal veeseis Läänemeres, Väinamere sadamates – rohkem kui 55 cm alla Kroonlinna nulli. Hiiumaa on tavapärasest parvlaevaliiklusest osaliselt ära lõigatud ning kogu Eestimaa elab hiidlastele jõudumööda kaasa, kirjutatakse Eesti Geoloogi veebipäevikus.

Sel nädalavahetusel tormasid olukorda päästma süvendus- ja tuukrilaevad, kes „hööveldasid“ Rukkirahu laevakanali sinna tekkinud “kriitilisest“ materjalist 20 cm sügavamaks ning eemaldasid suuremad kivid. Eesmärgiks oli käesoleva nädala alguseks hiidlased (Lääne)merehädast päästa.

Mis või kes on aga süüdi selles, et nurjatu Rukkirahu madal keset kaunist sügist väärt parvlaevad ja hulga reisijaid sadamatesse lihtsalt passima jättis?

Uskuge või mitte, aga jällegi on „süüdi“ geoloogia, täpsemalt mandriliustiku viimane pealetung ja taganemine rohkem kui 10 000 aastat tagasi. Geoloogiadoktori ja meregeoloogi Jaan Lutti visandatud Väinamere setete kaardi (Joonis 1) abil näeme, et Rukkirahu madala näol tegemist kruusa ja liiva kuhjatisega, mis on ümbritsetud sügavama savialaga. Nende setete all lasuvad omakorda moreen ja aluspõhjakivimid. Kust on nad sinna saanud ja miks?

Joonis 1. Väinamere põhjasetted (Kiipli ja Lutt 1993). Täiendanud Aivo Averin. Punane katkendjoon tähistab Palivere servamoodustiste levikut Väinameres. Roheline ala märgib Rukkirahu (ja tema lähiümbruse) ning Vormsi liustiku(lõhe)list päritolu kruusasid-liivasid. Sinine katkendjoon tähistab laevateed ja sadamaid.

Tikutops on tore mõõtühik. Siitkohast pangemgi endale tulevikuks kõrva taha teadmine, et kui Läänemere veetase langeb alla Kroonlinna nulli rohkem kui 10 tikutopsi, hakkavad hiidlased nurisema. Muul ajal on hiidlased aga selline suht mõistlik rahvas ja niikaua kui saarlased oma silda või tunnelit ei saa, säilib hoolimata glatsioisostaasiast, meresetete liikumisest ja muudest geoloogilistest veidrustest Hiiumaa ja Eesti Vabariigi vahel teatav status quo. Hää küll, süvendagem siis nii sentimeeterhaaval…

Täismahus artiklit saab lugeda siit.