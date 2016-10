Välisuksele öökullid maalinud tallinlane sai Haapsaluga seotud naljakirja

Tallinnas elav Marika Sinkkonen jagas Facebookis kirja, kus temalt nõutakse hüvitist rändavate öökullide häirimise eest ning palutakse korteri välisuksele maalitud öökullid likvideerida.

"Tuled tagasi puhkamast, ja siis selline kiri??!!" kirjutab Sinkkonen. "Loed ühtepidi ja ka teistpidi põiki läbi. Naeraks ilmselt poole jutu peal, aga siis meenub, et just enne ärasõitu värvisid oma uue korteri uksele kollased lilled ja öökullid, korteri välisuksele, väljapoole. :) Ja seepeale tulid naabrid rääkima, et peab üle värvima, et nii ei sobi ja nüüd siis selline kiri. :P Kes iganes sa ka olid, ma otsin su üles ja sa saad tordiga näkku. :)"

Kirja sisu:

"Käesolevaga menetleme teie vastu 22.10.2016 esitatud kaebust Euroopa Liidu linnudirektiivi aktist 2006/56 lähtuvate nõuete rikkumise kohta. Eesti Ornitoloogiaühingu liigikaitse osakond valis Kunderi 32, Tallinn, Natura 2000 linnualade sekka. Sellega rakenduvad aadressil asuvatele kinnisasjadele kaitsealuste liikide elupaikade säilimisega ja häirimata lennukoridoride võimaldamisega kaasnevad nõuded. Oleme teavitatud, et Kunderi 2 asuval kinnisasjal esinevad öökullide imitatsiooniga visuaalid häirivad sügisrändel viibivate kõrvukrätsude (bufo calamitis) rändeteid. Palume korteriomandi haldajal puudused 7 tööpäeva jooksul likvideerida.

Meie andmetel on 24. oktoobri seisuga käesolevast nõudest lähtuvalt kogunenud hüvitismäära 214 (kakssada neliteist) eurot, mis sisaldab viivist 5€ ja 15 senti – palume kanda SA Eesti Ornitoloogiaühingu Haapsalu filiaali kontole EE020000… …, selgitusega Bufo calamitis. Hüvitismäärast loobumise tingimusena on võimalik kohaldada linnupeibutiste kandefunktsiooni rakendamist (in vivo), vt kirjaga kaasas olevaid vildist rändestimulaatoreid). Palume linnupeibutiste kandmisel järgida kõrvukrätsude loomulikku rändesuunda põhjast lõunasse. Kiiret reageerimist oodates ning kena rändeperioodi soovides Tormi Sammalselg."

Kirjale on lisatud "linnupeibutised-rändestimulaatorid", vildist öökullid.

Kirja saanud Sinkkonen nimetab kirja viimase viie aasta parimaks naljaks ja lubab selle ära raamida.

Saatjaks on kirja all märgitud SA Eesti Ornitoloogiaühing, Haapsalu filiaal, Lossi tn 3, alla on kirjutanud peaspetsialist Tormi Sammalselg.

Eesti ornitoloogiaühingul ei ole filiaale, Haapsalus ei ole Lossi tänavat ja Tormi Sammalselja nimelist inimest ühingus ei tööta. Kirjas on kasutatud ühingu õiget logo.