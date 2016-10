Politsei patrullitalitust hakkab juhtima Meelis Laurmann

Kaire Reiljan

Möödunud nädala reedest täidab Haapsalu politseijaoskonna patrullitalituse juhi kohuseid piirkonnapolitseinik Meelis Laurmann (pildil).

Senine patrullitalituse juht Tarmo Tomson hakkab juhtivpiirivalvurina juhtima Haapsalu politseijaoskonna merepäästeüksust.

„Juunikuisest traagilisest õnnetusest alates on juhtivpiirivalvuri koht täitmata. Tomson on piirivalve taustaga ja selle ala spetsialist,” põhjendas Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin muudatusi.

Patrulliteenistust juhtima asuv Meelis Laurmann on Taratuhini sõnul ka varem sellel ametikohal töötanud. „Ma arvan, et ta on hetkel parim valik,” ütles politseijuht.

Laurmann oli alates 2015. aasta aprillist Haapsalu ja Ridala piirkonnapolitseinik ning ühtlasi kõigi kolme piirkonnapolitseiniku juht.

Kes Haapsalu ja Ridala piirkonnapolitseiniku tööd tegema hakkab, ei osanud Taratuhin veel öelda. Tema sõnul korraldatakse sellele kohale inimese leidmiseks ilmselt avalik

konkurss.

Maakonna politseijuht ütles, et sel aastal on Haapsalu jaoskonda tööle tulnud viis uut inimest, kes on asunud tööle patrulli. „Enamasti on tegemist üsna noorte inimestega, kellest osa pole varem Haapsaluga seotud olnud,” rääkis Taratuhin. Siiski on patrullis neli ametikohta veel täitmata.