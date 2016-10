Omavalitsuste uus rahastamismudel annaks ääremaadele rohkem raha

BNS

Riigihalduse minister Arto Aas. ARHIIV

Riigihalduse ministri välja pakutud ideed omavalitsuste rahastamismudeli muutmiseks suunavad rohkem raha ääremaadele, sidudes näiteks tasandusfondi toetused elanike ning kooliealiste laste arvuga, kirjutab Eesti Päevaleht.

Riigihalduse minister Arto Aas tutvustas täna Reformierakonna juhatusele nelja ettepanekut omavalitsuste rahastusmudeli muutmiseks. Aas märkis, et muudatused tooksid kaasa suurimad muutused omavalitsuste rahastamises viimase kümne aasta jooksul.

Kavandatavate muudatustega saaks Aasa sõnul 2026. aastaks suurendada ääremaaliste, hõreda asustuse ja väiksemate tuludega omavalitsuste sissetulekuid rohkem kui 100 miljoni euro võrra, teatas rahandusministeeriumi pressiteenistus kolmapäeva pärastlõunal.

Üks peamisi ettepanekuid on hakata omavalitsustele tasandusfondi summasid määrates arvestama ääremaalisust. Selle keskmes oleks mingi paikkonna elanike arv ja eelkõige seal elavate kooliealiste laste arv. „Analüüs näitas, et just hariduse pakkumise kulud on hajaasustatud piirkondades suuremad," põhjendas Aas. "Seetõttu arvestamegi toetuse määramisel laste arvu. Samas on omavalitsused tasandusfondist saadava toetuse kasutamisel vabad, see tähendab, et rahal pole küljes silti, milleks seda tohib kasutada."

Omavalitsusele jääb endiselt motivatsioon meelitada endale elama rohkem kõrgema palgaga inimesi.

Ääremaalisuse alusel kavatseb valitsus jaotada tasandusfondist 33 miljonit eurot ja kava järgi peaks see suurendama valdadele minevat tasandusfondi keskmiselt 6,2 protsenti, kuid linnadel ainult 0,6 protsenti. Aas toonitas, et rahastamismuudatusel ei ole otsest seost praeguste ühinemistega. "Tahame pakkuda sujuvat üleminekut alates 2019. aastast, mis tagab omavalitsustele piisava stabiilsuse ja võime muutusi planeerida," ütles ta.

Teine suurem muutus puudutaks tulumaksu jaotamist. Praegu on tulumaksu osa kõigile omavalitsustele ühtne 11,6 protsenti iga elaniku tulult. Aasa plaani järgi võiks järgmistel aastatel üle minna süsteemile, kus elaniku tulumaksuosast antaks otse omavalitsusele ainult 40 protsenti, ülejäänud 60 protsenti jaotataks laiali proportsionaalselt elanike arvule. Osa vaesemate piirkondade põhitulude kasvaks elaniku kohta 20 protsenti või rohkemgi. Ühegi linna ega valla tulud võrreldes eelmise aastaga ei väheneks.

Muudatuse rakendamine järk-järgult tähendaks, et ümberjaotus tehtaks maksutulu juurdekasvu arvel. Nii oleks elanike arvu järgi jaotatava üksikisiku tulumaksu osa 2019. aastal 8 protsenti ja see kasvaks igal aastal jõudes 2026. aastaks 60 protsendile. Prognoosi järgi suurendaks see väiksemate tuludega omavalitsuste sissetulekuid kokku täiendavalt 55 miljonit eurot. Muudatuse eesmärk on tagada elanikele avalikud teenused kõikjal sarnasel tasemel hoolimata elukohast.

"Oluline on märkida, et ühegi omavalitsuse tulud ei vähene," rõhutas Aas. "Samas muudame praeguse omavalitsuste rahastusmudeli õiglasemaks. Omavalitsusele jääb endiselt motivatsioon meelitada endale elama rohkem kõrgema palgaga inimesi."

Kolmandaks sooviks Aas järk-järgult suurendada ka üldiselt omavalitsustele laekuvat tulumaksuosa, mis praegu on 11,6 protsenti iga elaniku brutotulust. Eesmärk peaks olema jõuda tagasi 2009. aasta tasemele, kui see osa oli pisut üle 12 protsendi. Füüsilise isiku tulumaksust kohalikele omavalitsustele laekuv osa peaks aastatel 2019–2023 kasvama järk-järgult praeguselt 11,6 protsendilt 0,53 protsendipunkti võrra 12,13 protsendile. Siis suureneksid kõikide KOV-de tulud 4,6 protsendi võrra ja sellega saaksid omavalitsused 2026. aastaks umbes 65 miljonit eurot rohkem. Pool sellest summast läheks keskmise ja väiksema tuluga valdadele ja linnadele, teatas rahandusministeerium.

Neljandaks tahab Aas ette võtta ka maamaksu, mis peaks jääma täielikult omavalitsuse pärusmaaks. Omavalitsuste finantsautonoomia suurendamiseks muudetaks maamaks kohalikuks maksuks, nii et kohalik omavalitsus saaks seada seadusega ette nähtud piires maksumäärasid ning otsustada maksuvabastuste üle, teatas rahandusministeeriumi pressiteenistus täna pärastlõunal.