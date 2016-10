Metsküla lapsed tulid õpioskuste olümpiaadil kolmandaks (2)

Kaire Reiljan

Üleriigilisel õpioskuste olümpiaadil kolmandaks tulnud Metsküla algkooli võistkond. Foto: Metsküla algkooli Facebooki leht

Nädalavahetusel Võrus peetud üleriigilisel 6. klasside õpioskuste olümpiaadil saavutas Metsküla algkooli viieliikmeline võistkond kolmanda kohaa.

15 võiskonna seast pidid Metsküla lapsed alla vanduma vaid Tallinna reaalkooli ja Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi võistkonnale.

Võistluse peakorraldaja Helin Puksand Tallinna ülikoolist ütles, et võistluse tase oli tugev ja tulemuste vahed väikesed. „Metsküla kooli tulemust hindan kõrgelt, sest teised osalenud koolid olid kõik suured ja pikkade traditsioonidega,” rääkis Puksand. Ta lisas, et Metskülas oli võistkonnas ka viienda klassi õpilasi, sest 6. klassis pole seal nii palju lapsigi, et võistkonna kokku saaks.

Koolide võistkondadel tuli lahendada 20 ülesannet, kasutades selleks teatmeteoseid, arvutit ja ka muid allikaid. Et õiget infot leida, pidi lapsed oskama valida ülesande lahendamiseks sobiva raamatu ning tundma ka selle ülesehitust ja oskama seda käsitseda.

Teoreetiliste ülesannete kõrval oli ka praktilisi, näiteks tuli valmistada vastava soolsusega soolvesi.

Mitmeaastase kogemuse põhjal teadis Puksand öelda, et raamatutest info hankimisega lastel üldjuhul probleeme pole. Pigem on võistkondade puhul probleemiks see, et ei osata meeskonnana töötada ega loeta ülesannet korralikult läbi.

Metsküla kooli võistkonda kuulusid olid Silver Nikkel, Samuel Kastepõld, Joosep Michels, Hugo Noormets ja Eva-Maria Kastepõld. Neid juhendasid õpetajad Pille Kaisel ja Astrid Nikkel. Samas koosseisus võitis Metsküla kooli võistkond kevadel ka Läänemaa õpioskuste olümpiaadi.