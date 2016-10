Inglise „inimluik” jõudis Läänemaale

Kaire Reiljan

Inglanna Sacha Dench on võtnud nõuks lennata väikeluikede jälgedes läbi 11 riigi. Foto: Arvo Tarmula

Sacha Dench jõudis nädalavahetusel oma ainulaadse väikeluikede rännuteed jälgiva ekspeditsiooni käigus Läänemaale Haeskasse.

Ainulaadseks teeb ekspeditsiooni see, et inglanna jälgib väikeluikede teekonda nende pesitsuspaigast Venemaa põhjaosas kuni talvitumispaikadeni Hollandis ja Inglismaal motovarju ehk motoparaplaaniga lennates.

Dench alustas kaks aastat ette valmistatud ekspeditsiooni 19. septembril Petšora jõe deltast ja loodab detsembri alguses jõuda Inglismaale Slimbridge’i, kus on väikeluikede kõige kaugem talvitumispunkt. Eestis peatutakse Tartus, Haeskas ja Häädemeeste lähedal Luitemaal. Tartust Haeskasse tuli naine siiski autoga, sest viimaste päevade tugev tuul polnud lendamiseks sobilik.

Esmaspäeva hommikul Tuulingu puhkemaja õuel seistes lootis Dench, et ehk saab siit juba motovarjuga edasi liikuda. Haeskas Denchi meeskonnal luiki endid näha ei õnnestunud, sest madala veetaseme tõttu olid luigeparved kolinud mujale. Ekspeditsiooni saatev võttegrupp sai aga luiged filmile Puises ja vaatamas käidi neid ka Haapsalus.

Väikeluikede arv väheneb

Ainulaadse ekspeditsiooni eesmärk on lähemalt uurida väikeluikede populatsiooni kahanemise põhjusi.

Ornitoloog Tarvo Valkeri sõnul oli näiteks aastal 1995 väikeluiki 29 000, aastal 2010 aga vaid 18 100. „Kui suur on nende populatsioon praegu, pole selge,” selgitas ta.

Väikeluikede populatsiooni kahanemise põhjusena nimetasid nii Valker kui ka Dench kolme peamist põhjust: linnujaht, kliimamuutused ja arendusprojektid nagu tuulikud, elektriliinid jms.

Inglanna teekond on planeeritud viimaste aastate satelliidiandmete põhjal. Valkeri sõnul on viimastel aastatel mitmetele väikeluikedele külge pandud raadiosaatjad, mille abil nende rändeteed on jälgitud.

Denchi sõnul annab tema lend võimaluse satelliidiandmeid reaalsete oludega siduda. „Saan näiteks ise näha, millised on olud, tuul või toitumisvõimalused,” selgitas ta.

Teise olulise osana nimetas inglanna kohtumisi kohalike inimestega ja vestlusi teemal, miks asjad on just nii, nagu nad on. Ta tunnistas, et kõige komplitseeritumad on vestlused luigejahi teemadel, sest Põhja-Venemaal on inimesi, kes luigejahist elatuvad. „73 protsenti taigaelanikest on kinnitanud, et nad kütivad luiki,” ütles Dench. Ekspeditsiooni üks eesmärke ongi panna väikeluikede populatsiooni teemadel kaasa mõtlema ja tegutsema. Ta tõstis esile Eestit, kes on ainsa riigina vastu võtnud väikeluikede kaitse tegevuskava.

„Loodan, et teised riigid võtavad sellest eeskuju,” lisas ta.

Lisaks on Eestis, nagu veel mõnes Euroopa riigis, keelatud pliihaavlite kasutamine linnujahil. Denchi sõnul on mürgised pliihaavlid luikedele hukutavad. Valker lisas selgituseks, et jahi käigus veekogusse sattuvaid haavleid võivad luiged toitu otsides sisse süüa ja juba väike kogus pliid võib linnu tappa.

Takistused on ületamiseks

Veidi enam kui kuu kestnud ekspeditsiooni jooksul on meeskonnal tulnud silmitsi seista mitmete katsumuste ja takistustega. Nii näiteks tuli Venemaal 200 km võrra marsruuti muuta, sest sõjaväepiirkondadest üle lendamine olnuks riskantne. Inglanna sõnul peljati kõige rohkem sadade kilomeetrite pikkust teekonda läbi taiga, kus oli keeruline maandumispaiku leida. Kuid sellega saadi hakkama. Ta rääkis, et kui tavaliselt lendab ta üsna kõrgel, et saaks pikemalt laskuda, siis nüüd olid taiga kohal pilved nii madalad, et lennates puutusid jalad peaaegu puulatvu.

„Kartsime küll taigat, aga tundub, et nüüd võib saada takistuseks tuul ja külm ilm,” rääkis Sacha Dench. Ta lisas, et kui sajab maha ka lubatud lumi, muudab see õhkutõusu ja maandumise keeruliseks.

Ekspeditsiooni meeskonda kuulub tosin inimest, alates tehnikutest ja ilmaennustajatest kuni võttegrupini, sest ekspeditsiooni tulemusena valmib muuhulgas dokumentaalfilm.

Haeskast pidi meeskond suunduma Häädemeeste lähedal asuvale Luitemaale, kuid eile pärastlõunal oli kaalumisel ka võimalus pöörduda tagasi Tartusse, kus lend pooleli jäi, ja sealt lennata juba otse Lätti. Edasi peaks teekond jätkuma läbi Leedu piki Läänemere lõunarannikut Inglismaa suunas.

„Tuuled on praegu tugevad ja peame linnud kinni püüdma,” ütles Sacha Dench.

Ekspeditsiooni tegemisi saab jälgida internetiküljel https://www.flightoftheswans.org/.