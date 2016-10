Elbiku küla elanik soovib 70 km/h ala pikendamist

Noarootsi vallas Elbiku külas kinnistut omav Janek Prümmel saatis Noarootsi vallavalitsusele kirja, milles teeb ettepaneku pikendada Riguldi–Dirhami maanteel olevat 70 km/h piirkiirusega mõjuala ulatust.

Praegu algab 70km/h piirkiirusega ala Dirhami poolt tulles umbes paarsada meetrit enne Roosta puhkeküla teeotsa. Prümmel soovib, et seda pikendataks 400 meetri võrra Roosta puhkeküla teeotsast Riguldi poole.

Prümmel selgitas, et maantee äärde jääv Elbiku küla on aktiivne puhke- ja suvituspiirkond, kuhu kerkib lähiajal juurde mitmeid maju. „Kuna elamud kerkivad vahetult maantee äärde, on oodata piirkonnas liikluse tihenemist,” ennustas ta.

Teise argumendina tõi Prümmel välja, et tegemist on pinnatud teega, mis tekitab küllaltki valju müra, see aga häirib lähedal elavaid inimesi. Maanteeameti andmeil läbib teelõiku ööpäevas 287 sõidukit, osa neist on suured veokid. „Talvel, kui tee lumine, on hea rahulik, aga suvel on viu ja viu,” kirjeldas Prümmel olukorda.

Lisaks on Roosta puhkeküla teeotsast maanteele pöörates mõlemale poole nähtavus piiratud. Paarkümmend meetrit eemal asub bussipeatus, milles peatuvad bussid kahandavad nähtavust veelgi. „Kiirusepiirangu mõjuala pikendamine aitab kõrvalteelt peateele pööraval autojuhil olukorda paremini hinnata,” selgitas ta.

Prümmel loodab, et Noarootsi vallavalitsus suhtub ettepanekusse mõistvalt ja astub samme Elbiku küla arengule kaasaaitamiseks.Ta arvutas ka välja, et 400meetrisel lõigul piirkiiruse langetamine 90-lt 70-le pikendab sõiduaega vähem kui viie sekundi võrra, küll aga suurendaks see Elbiku külaelanike turvatunnet.

Noarootsi vallavanem Triin Lepp ütles, et asja arutatakse neljapäevasel vallavalitsuse istungil. „Kui ettepanek pälvib vallavalitsuse heakskiidu, saadame taotluse maanteeametile,” ütles ta ja lisas, et lõpliku otsuse teeb ikkagi maanteeamet.

Kristjan Kosk