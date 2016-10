Ants Laaneots Reimo Nebokati kohta: nii ei tehta!

Reimo Nebokat. Foto: Arvo Tarmula

Täna koguneval Reformierakonna juhatuse koosolekul räägitakse muu hulgas suud puhtaks hiljuti lahvatanud tüli asjus auesimehe Siim Kallase ja erakonna peasekretäri Reimo Nebokati vahel.

Tänases Äripäevas ütleb Reformierakonna juhatuse liige Ants Laaneots, et mõni noorem reformierakondlane on liiga temperamentne ja mõnel ütlevad teinekord närvid üles.

„Nii ei tehta ju erakonna asutajaliikmete ja loojatega. Et mingisugune tattnina hakkab seal rääkima, et võib-olla sa lähed erakonnast välja!?” ütleb Laaneots.

Asi sai alguse Siim Kallase Äripäevale antud intervjuust, kus Kallas rääkis avameelselt erakonna kahest leerist ja sisemistest erimeelsustest. Reformierakonna peasekretär Reimo Nebokat saatis samal päeval erakonna nimel pressiteate, kus soovitas Kallasel aeg maha võtta ja viitas Kallasele kui Kremli-meelsele. Väidetavalt ütles Nebokat need sõnad juhatuse heakskiidul.

Siim Kallas kirjutas seepeale Nebokatile avaliku kirja, kus avaldas lootust, et tegemist on ebaõnnestunud naljaga ning et ta soovib kokku kutsuda Reformierakonna juhatuse koosoleku. See koosolek toimubki täna kell 11. Juba on teada, et seal ei saa osaleda Rein Lang, Urmas Paet ja Kaja Kallas.