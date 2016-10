Aleksei Lotman: rannakarjamaade kadumisel kaotavad linnud oma elupaigad

Kured on läinud ja ilmad kisuvad tõesti tasapisi kurjemaks. Aga sügisene linnuränne pole veel läbi, halladki pole maas, lumest rääkimata. Rannakarjamaadel peatuvad linnud suuresti tänu sellele, et need on heas korras – see tähendab, suve lõpuks kariloomade poolt valdavalt madalmuruseks näritud. Nüüdseks on karjad rannast enamasti ära toodud. Kus suvel oli loomi vähem ja sügisel on kulu kõrgem, on ka rändavatel hanedel kehvem olemine. Eriti tähtsad on lindudele suured rannakarjamaad, nagu neid on Matsalu rahvuspargis, Silma looduskaitsealal ja mujalgi Läänemaa rannikul.

Lisaks rändavatele lagledele, hanedele ja kurgedele on need olulised ka pesitsevatele rannikulindudele.

Neid liike, kelle püsimiseks meil on randade karjatamine vajalik, on mitmeid, kuid kõige ilmekam näide on niidurüdi-nimeline pisike kurvitsaline. Talle sobivaks elupaigaks on sellised rannakarjamaad, kus madal muru on ülekaalus, eriti veepiiri ääres. Selline kooslus kujuneb vaid püsiva karjatamise tingimustes. Pole liialdus öelda, et kui Läänemere randadest peaksid kaduma viimased lehmad, kaoks siit ka see linnuke, kaoks ühe alamliigi terve Läänemere asurkond.

Niidulindude sõltuvus madalmurustest karjamaadest on üks ilmne põhjus, miks põllumajanduse käekäik looduskaitsjaid huvitab. Ent on teisigi loodusväärtusi, mille on kujundanud sajandid ekstensiivset põllumajandust ning mille säilimiseks on selline majandamine jätkuvalt vajalik. Meie puisniitude ilu ja liigirikkus on üldteada, luhtade hääbudes kaoksid rohunepi mängud ning loopealsed oma iseloomuliku taimestikuga säilivad vaid piisava karjatamiskoormuse tingimustes.

Pärandkooslused ehk poollooduslikud kooslused on väärtuslikud nii kultuuri- kui ka looduspärandina. Mida rohkem on maastikus pärandkooslusi, seda suurem on selle loodusväärtus. Pärandkooslused on omakorda osa põllumajandusmaastikust. Kuid põllumajandusmaastikus on lisaks neile ka põllud, kultuurrohumaad, hooned, teed, puud ja puudetukad, kraavid, põllupeenrad ning kiviaiad. Jällegi,

mida rohkem eri elemente on ja mida mosaiiksemalt paiknevad põllud, seda suurem on põllumajandusmaa loodusväärtus, kuigi ka suured monotoonsed põllumassiivid võivad olla näiteks hanedele või kurgedele tähtsaks rändepeatuskohaks.

Nende asjaolude äratundmine tekitas juba paarkümmend aastat tagasi arusaama, et põllumajandusmaastikus leiduvaid loodusväärtusi tuleb käsitleda kui terviklikku omaette nähtust – kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaad. Ja põllumajandustootmist, mis sellist maad säästvalt kasutades seda säilitada aitab, hakati nimetama kõrge loodusväärtusega põllumajanduseks.

Kõige ilmsemaks praktikaks, mis sellist tootmist iseloomustab, on põllumajandusloomade väljas karjatamine. See on olnud igipõline ja õigupoolest iseenesestmõistetav tava aastatuhandete vältel,

kuid nüüd kipub see piimakarjakasvatuses paraku kaduma: järjest suurem osa meil toodetud piimast pärineb suurlautadest, kus loomad on sees aasta ringi.

Võib ju küsida, et mis vahet seal siis on, kas lehm käib karjamaal või elab vaid laudas. Jättes selleks korraks kõrvale loomakaitselise poole – kas ikka on ükskõik, näeb siis üks elajaloom suvel

päikest ja rohtu või ei näe –, räägime looduskaitselisest küljest. Kust tuleb nende laudas elavate lehmade sööt, mis peaks olema piisavalt optimaalne, tagamaks suurt toodangut ja oleks samas hinna poolest konkurentsivõimeline? Osa sellest on jõusööt. Jätame sel korral vahele ka selle sugugi mitte vähetähtsa küsimuse, kas inimtoiduks sobiva vilja massiline lehmadele söötmine on ikka mõistlik, ja läheme edasi suhteliselt kitsast looduskaitselist rada. Suur osa ka nende kõrgelt produktiivsete loomade söödast pole õnneks siiski inimtoit, vaid neile loomuomane rohi või sellest valmistatud

silo. Ainult et seda ei näri nad karjamaal ise, see niidetakse neile regulaarselt ette. Vahet pole?

Kujutage ette, et olete lõoke. Te näete rohelist välja, pesitsemiseks sobivat. Paraku ei jõua te ühtegi kurna välja haududa, sest kui olete haudumisega poole peal, niidetakse kogu rohumaa hoolega üle. Teie munadest saab plaaniväline söödalisand. Võite ju arvata, et ka karjamaal tallatakse pesi? Tõsi, juhtub. Aga vähegi mõistlike karjatamiskoormuste korral just nimelt juhtub – enamik kurnadest hautakse ikka välja. Veel enam: karjamaal käivate lehmadega kaasnevatest putukatest saab mõnus nokatäis lõokese järeltulevale põlvele. Lõoke ei ole oma nõudmistelt elupaigale küll ülearu valiv ja seetõttu pole karjamaal käivad lehmad talle elutähtsad, ent nagu oli juttu eespool, on ka selliseid liike, kelle säilimine sõltub otseselt karjamaal käivatest veistest.

Nii jääbki üle vaid tunda rõõmu, et meil on hakkajaid lihaveisekasvatajaid, kelle loomad käivad loomulikult karjamaal. Ilma nende tööta ei tunneks me oma rannikumaastikke enam äragi – ja ka hanedele, lagledele ning paljudele kurvitsaliste liikidele poleks siin enam sobivaid elupaiku. Jõudu ja karjaõnne neile tublidele veisekasvatajatele.

Aleksei Lotman

kolumnist