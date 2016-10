Uuring: hädaolukordadeks on kõige paremini valmistunud Läänemaa inimesed

Läänemaa elanikud on hädaolukordadeks hästi valmistunud.

Hädaolukordadeks on paremini valmis oma majas elavad leibkonnad, hädaolukordadeks enam on valmistunud Läänemaa elanikud, selgub päästeameti tellitud uuringust.

Võimalikeks hädaolukordadeks on paremini valmistunud oma majas elavad leibkonnad, varustatus hädaolukordadeks on teistest halvem suurte kortermajade elanikel, selgub päästeameti tellitud uuringust. Kuna suured kortermajad on koondunud suurlinnadesse, teeb see haavatamaks Tallinna ning Narva, Kohtla-Järve ja Jõhvi, vahendab uudisteagentuur BNS uuringut.

Oma majas elavatel leibkondadel on keskmisest sagedamini olemas vooluvõrgu toitest sõltumatu raadio, võimalus varuda suuremas koguses vett, külmikust sõltumatud toiduvarud ning alternatiivsed toimiduvalmistamise ja kütmise võimalused. Suurte kortermajade elanikel ei ole alternatiivseid toidutegemise, kütmise või veevarumise võimalusi. Ka on ende seas ka vähem leibkondi, kes on ise soetanud erinevaid varusid, nagu näiteks tikud, taskulamp, külmikut mittevajav toit ja nii edasi.

Uuringust selgub, et suurem ohutunne ilmastikust tingitud hädaolukordadeks ja elutähtsa teenuse katkemiseks enam kui 48 tunniks on Lääne piirkonnas. Ka on teiste Eesti piirkondadega võrreldes Lääne-Eestis rohkem hädaolukordadeks valmistunud inimesi.

Virumaal on suurem ohutunne metsa- või maastikutulekahju puhkemise ning kemikaale tootvas ettevõttes toimuva õnnetuse suhtes. Samuti on Virumaa elanikud teiste Eesti piirkondade elanikega võrreldes paremini teadlikud kõigest evakueerimisega seonduvast ning paremini kui mujal tuntakse seal kemikaaliohust teatavat häiresignaali.

Tallinna ja teiste suuremate linnade elanike seas on suurem ohutunne ühiskondlikus hoones toimuva tulekahju, plahvatuse või varingu toimimuse suhtes. Uuringu viis läbi TNS Emor päästeameti tellimusel.

Uuringufirma küsitles käesoleva aasta aprillis kokku 1191 Eesti elanikku vanuses 18-74 eluaastat.

BNS