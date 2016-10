Üleskutse: ärimehed võiks presidendile residentsi kinkida

Kersti Kaljulaid.

Kuna riik ei suuda kuidagi Rocca al Mares presidendile oma residentsi renoveerida, siis pakub 1Partner Kinnisvara asutaja Tanel Tarum välja, et selle võiks jõukamad ärinaised- ja mehed oma kuludega korda teha ja kinkida vabariigi sajandaks aastapäevaks.

Tarumi sõnul panid sõjaeelse Eesti Vabariigi töösturid 1930ndatel raha kokku, ostsid 100 000 krooni eest Oru lossi Toilas ning kinkisid presidendi residentsina riigile.

“Ajal kui keskmine palk oli 80 krooni, oli see meeletu raha. Ka tollal Jelissejevi lossina tuntud kompleks oli hoopis teises mastaabis, kui üpris koduse olemisega Liberty mõis Rocca al Mares, mida plaanitakse praegu presidendile residentsiks renoveerida,” ütles Tarum.

“Eesti ärimehed ja ka riik on praegu palju jõukamad kui tollal. Võibolla on ajad nii palju muutunud, et keegi ei taha enam riigi eest vabatahtlikult raha välja panna. Värsked presidendivalimised ja Ärma juhtum paistavad pisisulitsemisena, mis kõrgeid tunded ei tekita. Samas võiks inimesed, kel elus natuke paremini läinud, mõelda, mida nad saaks oma riigi sajandaks juubeliks ise ära teha,” rääkis Tarum ja lisas, et on nõus hea eesmärgi nimel ka enda rahakotti kergendama.

1899. aastal valminud Oru loss asus Toila vallas ning kuulus Peterburi suurkaupmehele Jelissejevile. 57 toa ja 100-hektarilise pargiga lossi ostsid 1934. aastal kohalikud töösturid ning kinkisid Eesti riigipeale suveresidentsiks. Oru loss hävis Teises maailmasõjas.

Praegu plaanitakse 5,4 miljoni euro eest presidendi residentsiks renoveerida Rocca al Mares Alexander Gustav Kochile kuulunud Liberty suvemõis ja selle abihooned, kuid tööd on veninud aastaid.