Läänemaa abivajajad hindavad professionaalset nõu

Enn Leinuste, Invaru abivahendikeskuse juht

Ootamatu trauma või aastate lisandumisega nõrgenenud tervis paneb paljud abivajajad silmitsi uute küsimustega. Kuna internetist leitavate või tuttavalt saadud nõuannetega ei maksa tervise küsimustes mängida ja ajakirjandusest on vajaliku info leidmine juhuslik, siis panustab üha enam Läänemaa abivajajaid neis küsimustes professionaalsele teenindusele.

Haapsalus abivahendite üürimise ja müügiga tegeleva abivahendikeskuse Invaru juht Enn Leinuste toob välja, et foorumite nõuannete ja meedias leviva info mõju abivajajatele on selgelt tunda – küsimused on muutunud aastatega üha spetsiifilisemaks ning ollakse paremini kursis viimase aasta muudatustega. “Näiteks üha enam abivajajaid teab, et ei pea abivahendeid lühiajalise kasutamise puhul välja ostma, vaid saab neid ka üürida – nii on see mugavam ja soodsam,” selgitas Leinuste.

Justnimelt abivahendite üürimine on läänemaalaste seas viimase kolme aasta jooksul märkimisväärselt kasvanud. Nii näiteks on ainuüksi Läänemaa abivajajate kasutuses üle 150 erineva abivahendi – alates ratastoolidest kuni põetusvoodite ja imikukaaludeni. “Enamasti on üürijateks eakad, aga on ka tööealisi ja lapsi, kelle jaoks on abivahendite kasutamine üürimise abil mugav lahendus,” tõi Leinuste välja ja lisas, et kuigi ratastoole ja käimisraame on Invarul lausa mitmeid tuhandeid, tuleb Invarul ka Haapsalu esinduse väljaüüritavate abivahendite hulka igal kuul suurendada.

“Sageli juhtub, et inimene pöördub meie poole ühe kindla abivahendi üürimiseks. Nõustamise ja proovimise käigus aga selgub, et tegelikult sobib talle paremini isegi mõni muu vahend või on vaja lausa mitut erinevat abivahendit,“ rääkis Leinuste ja lisas, et kohapealse nõustamise käigus arutatakse abivajajaga küsimusi, mille peale polegi ehk varasemalt mõeldud. “Näiteks käime mõttes läbi inimese igapäevased tegevused ja kui nendega toimetulekul on probleeme – olgu selleks siis raskused pesemise või tualeti kasutamisega – siis püüame leida sobivad abivahendid,” selgitas Leinuste. “Samuti tuletame alati meelde, et abivajajal oleks vahendi soetamisel kaasas ka kogu vajalik dokumentatsioon – soodustuse saamiseks vajalik isikliku abivahendi kaart, arstitõend ja teised vajalikud dokumendid.”

Abivahendite üürimise võimalust rõhutab Leinuste eriti nende abivajajate puhul, kes ei saa tervisliku seisundi tõttu ise omale sobivat vahendit valima tulla. “Tihti kardetakse, et kui vahend ei sobi, on raha asjatult raisatud ja tuleb osta uus. Tegelikult ongi aga üürimine siin abiks, sest vajadusel saab sobimatu vahendi lihtsalt parema vastu välja vahetada ega pea selleks täiendavaid kulutusi tegema,” rääkis Leinuste. Abivajajate poolt on kõrgelt hinnatud ka asjaolu, et iga üüritav vahend läbib enne väljaüürimist Invaru hooldus-ja puhastustöökojas tehnilise ülevaatuse ja põhjaliku puhastuse-desinfitseerimise. Isegi kui vahendiga peaks kasutamise käigus midagi juhtuma, on tehniline abi ja vahendi varuosad üürija jaoks tasuta – nii ei ole vaja üüritava vahendi korrasoleku pärast muret tunda.

Invaru abivahendikeskus on liikumiserivajadustega inimeste abivahenditele spetsialiseerunud valdkonna suurim ekspert Eestis. Üle Eesti kaheksas linnas asuvates teeninduspunktides käib igal kuul enam kui 10 000 abivajajat.

