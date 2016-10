Kiirkorras tellitud Rukki kanali süvendustööd hakkavad lõppema

BNS



Parvlaev Regula rukkirahu lähistel. Rukki kanal on koht, mida nädalavahetusel tasasemaks roobitseti. Foto: Urmas Lauri

Möödunud nädala lõpus Hiiumaa liinile kiirkorras tellitud Rukki kanali süvendustööd hakkavad lõpule jõudma, kirjutab Hiiu Leht.

Kanalit puhastanud OÜ Meremõõdukeskus tegevjuht Peeter Ude ütles, et et tevalmistustöödega alustati reede õhtul ja esmaspäeva pärastlõunal tehti veel mõõtmisi. “Enamjaolt on asjad korras, mõned nurgad tuleb veel üle lihvida,” ütles Ude.

Hooldustööde käigus teisaldati kanalist lahtine pinnas spetsiaalse seadmega. Ude märkis, et selline hooldustöö pole midagi erilist, erakorraline oli madal veetase, mis takistas laevaliiklust. Paanikat tekitas ka see, et saare ettevõtjad sattusid pikka aega häiritud meretranspordi tõttu raskustesse.

Tänavu suve lõpus mõõdistas veeteede amet kanalit ja vähim sügavus oli siis 5 meetrit, mis veeteede ameti hinnangul on normaalse veetaseme korral nii praegu liinil sõitvatele kui planeeritud uutele parvlaevadele sobiv sügavus. Veeteede amet on seisukohal, et juhul kui ekstreemsed tingimused peaksid kestma pikemalt ja esinevad püsivad tõrked laevaliikluses, tuleb riigil kaaluda ka võimalust kanalit uuesti süvendada.

Ministeeriumi kinnitusel leitakse selleks ka raha.