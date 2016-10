Kallis Mari soovitakse sõitma panna Väiksel viigil

Urmas Lauri

Kallis Mari. Foto: arhiiv

Haapsalu linnavalitsus uurib keskkonnaametilt, millistel tingimustel oleks aurupaat Kallis Mari võimalik sõitma panna Väiksel viigil.

„Alates 2014. aasta augustist sõidab Haapsalu Tagalahel aurik Kallis Mari. Viimasel aastal polnud auriku sõit kahjuks väga populaarne,“ kirjutas linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmann keskkonnametile ja lisas, et samuti oli probleeme aurupaadi sildumisega.

„Promenaadi hotelli juures on küll võimalus silduda, kuid probleeme tekitab see, et seal on väga madal,“ ütles linnavalitsuse pressiesindaja Tõnu Parbus. „Samuti ei tea, mis saab antud sildumiskohast siis kui Promenaadi hotelli renoveerimisplaan töösse läheb.“

Haapsalu linnavalitsus on Vaksmanni sõnul mõelnud alternatiivsete sõitmiskohtade peale ning ühe variandina kaalunud Väikest viiki. „Küsime keskkonnaameti seisukohta ning tingimusi auriku sõitmise võimaluste osas Väikesel viigil,“ kirjutas Vaksmann.

Aurupaadiga majandav Läänemaa Muuseumid kaalub Väikest viiki just selle pärast, et sealne veetase on kontrollitav. Parbuse sõnul oleks aurupaadil Väiksel viigil sildumiseks ainult üks koht, ning ülevedu toimuma ei hakkaks. „Toimuksid lihtsalt lõbusõidud,“ selgitas Parbus.

„Praegu on tegemist veel väga esialgse mõttega,“ nentis Parbus.