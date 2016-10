Jare alustas uues kohas oma neljandat elu

Urmas Lauri

Lillkirjas kannud pidavat praegu popid olema, teadis müüja Merike Kalamees (paremal) rääkida. Poe juhataja Aili Küünarpuu sõnul on jares müügil vajalik kaup. Foto: Urmas Lauri

Jare pood on kaks nädalat oma uues asukohas Haapsalus nn Sulevi majas harjutanud, kuidas varasemaga võrreldes kolm korda väiksema pinna peal toime tulla.

Müüjad Merike Kalamees ja Kaja Tammepõld pakkisid eelmisel esmaspäeval kaupa lahti. Kirevad kastrulid-kannud ja paksupõhjalised pannid Ukrainast. Lillkirjas kannud pidavat praegu eriliselt popp kaup olema, teadis Kalamees rääkida. Ja pliinide jaoks on lausa omaette pann olemas.

Jare pood lõpetas Haapsalu teenindusmajas tegutsemise 31. mail, teavad müüjad hoobilt öelda, millal nende suure poe ajajärk lõppes. Teenindusmaja uus omanik avas seal alkoholipoe.

„Kuu aega otsisime uusi ruume, kolm kuud remontisime,” meenutas poeomanik Gaido Virosiim. „Kallis lõbu,” nentis Virosiim ja lisas, et pood on selles kohas kindlasti 2020. aastani, nii pikk on ruumide rendileping.

„Harjume kitsa pinnaga. Katsu sa suure pinna pealt pisemale minna,” ütles poe juhataja Aili Küünarpuu. „Laopinda pole paregu üldse, müügipinda on kolm korda vähem.”

Poepidajate tuju tõstab aga see, et kunded on poe ka uues kohas üles leidnud. „Väike linn, kõik teavad kõiki,” ütles juhataja.

