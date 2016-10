Jaanus Karilaid: Keskerakonna programmilised raamid on terasest

Jaanus Karilaid, Keskerakonna aseesimees

Keskerakonna poliitilised konkurendid on ärevil, sest Keskerakonna erakorraline Kongress läheneb mühinal. Viimase 15 aastaga toodetud või hoolega konstrueeritud vaenlase kuju on parnassilt kukkumas. Ärevil on ka need, kes tahaksid edasi ratsutada vanaviisi. Edgar Savisaare taolist poliitilist fenomeni ei pruugi Eesti poliitikasse tulla lähima 100 aasta jooksul, aga iga ajastu saab kord otsa, kuigi see võib olla emotsionaalselt valuline. Keskerakonnaliikmed on nüüd tekitanud tuleviku ennustades arvamuste paljususe.

Õigus arvata ja maailma tajuda just nii nagu tema arvab, on põhiseaduslik õigus. Seda õigust ei võta keegi ära, aga paar valearusaama tuleb ümber lükata igal juhul.

Poliitilised konkurendid nõuavad Keskerakonna kõikide poliitikate uuesti defineerimist, Andres Herkel lausa läks nii ekstaasi, et nõudis Keskerakonna uutelt potentsiaalsetelt juhtidelt Edgar Savisaare viimase 20 aasta poliitika hukkamõistu. Võib-olla on tal mingid kummalised nostalgilised mälestused NLKP XX Kongressist, aga ma mõistan Vabaerakonna esimehe kunagise Mart Laari lähima võitluskaaslase retoorika motiive.

Paanika tekitajaid on loomulikult ka ühes suurimas erakonnas. Keskerakonna vanaviisi-sektsioon manab Keskerakonna muundumist Reformierakonna, SDE või IRLi sarnaseks moodustiseks. Rahu, ainult rahu! Keskerakonna erakorraline Kongress muudab ainult erakonna põhikirja, korraldab juhtkondade uued valimised ja ongi kõik. Meie ideoloogilised sambad jäävad samaks.

Eesti Keskerakond on erakond,mis juba oma nimes on välja kuulutanud otsuse vastu töötada Eesti ühiskonna varanduslikule, rahvuslikule, vanuselisele, soolisele ja hariduslikule lõhenemisele ning nende lõhede süvenemisele.

Keskerakonna programmis on kohe esimesel leheküljel punkt 2 — Euroopaliku ühiskonnakorralduse aluseks on jõukas ja arvukas keskklass. Selle tekkimine on Keskerakonna keskne poliitiline eesmärk. Kas me oleme selle eesmärgi saavutanud? Ei ole.

Punkt 4 — meie majanduspoliitika nurgakiviks on sotsiaalne turumajandus ning harmooniliselt ühiskonna ja tema üksikliikmete huvisid ja vajadusi ühendav maksusüsteem, sh astmeline tulumaks. Soovime luua ühiskonna, kus suurem osa rahvuslikust rikkusest jaotuks enamuse vahel ega koonduks vähemuse kontrolli alla. Eestis on hoopis regressiivne maksusüsteem. Me pole seda programmilist punkti saavutanud. Kas me loobume sellest? Ei, kindlasti mitte.

Samas ei maksa unustada, et just Keskerakonna eestvedamisel on ellu viidud mitmed märgilise tähendusega sotsiaalmajanduslikud poliitilised meetmed.

Esiteks tasuta koolilõuna, mis on end kahtlemata õigustanud ning milleta ei kujutaks enam koolisüsteemi ettegi.

Teiseks Tallinna tasuta ühistransport, mille loomisel kuulutati hukku pealinnale ja kogu Eestile selle järel. Tänaseks ei kujuta enam keegi ette, et tasuta ühistransporti Tallinnas ei ole.

Kolmandaks munitsipaalmajade ehitus, õpetajate majade ehitus, arstide ja õdede majade ehitus — see, et omavalitsus asub eluaseme poliitikat kujundama oli samuti paljude jaoks esialgu šokeeriv. Täna arutab ka keskvalitsus tõsiselt riiklike üürimajade ehituse üle, sest see meede on end Tallinna näol tõestanud.

Antud loetelu võiks veelgi jätkata.

Keskerakond on selge alternatiiv tänasele minnalaskmise mentaliteedile. Kui lugeda läbi kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika peatükid, siis Eesti Keskerakonna X kongressil 21. augustil 2005 Rakveres vastu võetud programmist on liiga vähe ellu viidud. Lugege Eesti Keskerakonna programmi välispoliitika ja julgeoleku poliitika peatükki. Kuldsed sõnad, kuldsed mõtted!

Keskerakonna demokraatia arendamise peatükk muutub Ärma talu ja Autorollo juhtumite valguses Eesti päästeplaaniks nr 1.

Tuleb tunnistada, et revideerimist vajab majanduspoliitika peatükk, 2005. aasta oli majandusliku fiktsiooni periood ning jutt kiirest majanduskasvust on kohatu. Baltikumi punane latern majanduses vajab konkreetsemat visiooni.

Keskerakond ei lagune, kõikide manajate kiuste on Keskerakonnal head võimalused edasiseks arenguks. Ja me ei anna grammigi järele oma ideoloogilises tuumas.