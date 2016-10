Detailplaneeringu algatamise teade

Haapsalu Linnavalitsus teatab, et Haapsalu Linnavalitsuse 19.10.2016 istungil algatati korraldusega nr 644 Haapsalus Õhtu kallas 17a krundi detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad.

Krundi omaniku ettepanekul algatati planeering eesmärgiga määrata hoonestamata elamukrundile ehitusõigus, hoonestus- ja ehitustingimused kahekorruselise (esimene korrus ja katusekorrus) korterelamu ehitamiseks. Määratakse krundi teenindamiseks vajalike tehnovõrkude põhimõttelised asukohad, haljastuse, heakorra põhimõtted, parkimiskorraldus krundil. Krundi pindala on 649 m2.

Algatatud detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas Haapsalu üldplaneeringuga.

Kuna planeeringu algatamisega ei kavandata tegevusi, mis oleks olulise keskkonnamõjuga KeHJS § 33 lg 1 p 3 mõistes, samuti ei sisalda detailplaneeritav tegevus KeHJS § 6 lg 2 loetletud tegevusvaldkondi, mille puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust, otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Haapsalu Linnavalitsus