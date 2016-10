Aasta põllumeheks kuulutati Lembit Paal, nominentide hulgas oli ka Tiina Roosalu Läänemaalt

Urmas Lauri

Aasta põllumehe konkursi komisjon käis Leediküla farmis Tiina Roosalu toimetamistega tutvumas 1. augustil. Foto. Urmas Lauri

Täna Tallinnas riigikogu konverentsikeskuses peetud konverentsil kuulutati tiitlivõitjaks Lembit Paal Jõgevamaalt. Läänemaalt oli nominentide hulgas Leediküla farmis toimetav Tiina Roosalu.

Tänavusele Aasta põllumehe konkursile esitasid maamajanduslikud organisatsioonid 10 kandidaati kaheksast maakonnast. Tiitlile konkureerisid põllumehed Harju-, Rapla-, Lääne- ja Pärnumaalt, samuti Järvamaalt, Tartu-, Põlva- ja Jõgevamaalt. Esindatud olid nii piimakarja- kui maakarjakasvatajad, samuti seakasvatus, aiandus, kartuli-ja köögiviljakasvatus ning oma talupiimast juustu valmistamine.

Maaelu edendamise sihtasutus nimetas Tiina Roosalu tänavuseks parimaks piimakarjakasvatajaks ja esitas ta ka aasta põllumehe nominendiks.

Aasta põllumees 2015 Romet Rässa tõdes, et loomakasvatuses hinnad enam ei lange, vaid juba isegi tõusevad. „Loodame, et tõusevad ka kasumipiirist ülespoole,“ ütles Rässa. Teraviljakasvatajatel tänavu rekordsaake oodata ei ole, aga tänu eelmisel aastal saadud rekorditele on ehk natuke lihtsam olnud.

Tänavuseks tiitlivõitjaks kuulutati Lembit Paal Jõgevamaalt. Võitja pälvis ajaloolise „Külvaja“ kuju koopia. XXLembit Paal peab Jõgevamaal AS-is Pajusi ABF tuhandepealist piimakarja, taastab Pajusi vallas ajalooväärtusega hooneid ja edendab külaelu. Piimatoodang on põllumajandusettevõttes üle 9000 kg lehma kohta aastas, maad kasutatakse 2300 ha. Ettevõttes on nüüdisaegne tehnoloogia, rekonstrueeritud tootmishooned ja uuesehitised.

Lembit Paal juhib ainuomanikuna aktsiaseltsi Pajusi ABF. Lisaks majandab ta koos firmadega OÜ Pajusi Mahetootmine ja Pajusi Lihaveise Kasvatuse OÜ, kus omanikena on kaasatud ka Lembitu tütar ja poeg. Lisaks lüpsilehmadele ja 950 noorloomale peetakse läbi tütarfirmade 200 lihaveist. Teravili kasvas tänavu 860 hektaril.

Aasta põllumehe konkursi žürii tunnustas missioonipreemiaga Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) juhatuse esimeest Tanel Bulitkot, kes on Eesti tõuaretuse aastatega juhtinud Euroopa tippu ja avanud meie tõuloomade müügiks uusi turge Türgist Usbekistanini.

Rahvapõllumees 2016 on Ave Haamer. Maalehe veebilugejad valisid rahvapõllumeheks noore Põlvamaa seakasvataja Ave Haameri, kes kasvatab Haameri talus Veriora vallas täistsükliga tootmises ligikaudu 8500 nuumsiga aastas. XXKonkurssi „Aasta põllumees” korraldasid Maaleht ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda juba 16 aastat.

Vt ka: „Tiina Roosalu kandideerib aasta põllumeheks“