Maaleht: Vormsil taaselustati ajalooline leivategu

Toimetanud Urmas Lauri

Vormsi leib oli kunagi hinnatud toode, kuid olude sunnil tootmine peatati. Sel suvel äratati legendaarne leib Vormsi Pagari kaubamärgi all uuesti ellu, vahendas Maaleht.

Hardi Kinnas, kes on üks kolmest Vormsi Pagari elluäratajast, lausus, et Vormsi saarel on küll metsik loodus ja mõnus vaikus, kuid sellest ainuüksi ära ei ela.

“Leivateo taastamisele andis oma hoogu Muhu leiva populaarsus ning samas surusid Vormsi ajalugu ja legendid tagant,” ütles Kinnas. “Suvel elab meie saar suuresti turismist. Mida rohkem maitseid suudame külalistele pakkuda, seda parem elu saarel on.”

Vormsi pagar Kersti Viiol teeb leiba 2-3 korda nädalas. Hetkel leiab leib ostjad juba saarel, kuid lähiajal plaanitakse toodet ka mandrile viia. Vormsi Leiva tellimusi saab esitada Facebooki kaudu.

Vt ka: "Vormsil tehakse taas leiba"