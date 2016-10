Reimo Nebokat: vallavanema umbusaldamine oli õige tegu (4)

Kaie Ilves

Reimo nebokat. Arhiiv

Märtsis Ridala vallavanema Toomas Schmidti umbusaldamise algatanud Reimo Nebokat (Reformierakond) leiab, et vallavanema väljavahetamine oli õige tegu sellest hoolimata, et politsei vabastas Schmidti korruptsioonikahtluse alt.

Schmidti umbusaldamise üks põhjus oli kahtlus, et oma ametiautot liisingufirmalt välja ostes tekitas Schmidt vallale rahalist kahju ning kuritarvitas ametiseisundit. Läinud nädalal leidis autoostu uurinud korruptsioonikuritegude büroo, et Schmidt pole seadust rikkunud.

„Vallavanem Toomas Schmidti umbusaldamine selle aasta märtsis on aidanud kaasa konstruktiivsetele ühinemisläbirääkimistele Haapsalu linnaga,” ütles Nebokat.

Nebokati sõnul algasid Haapsalu ja Ridala ühinemisläbirääkimised alles pärast vallavanema väljavahetamist.

„Umbusaldamisest on möödas seitse kuud. Peale ühinemislepingu projekti on heaks kiidetud ka Panga küla spordisaali ehitus tuleval aastal ja Uuemõisa mõisahoone renoveerimine. Seda poleks Schmidti juhtimisel sündinud,” ütles Nebokat.

Nebokati sõnul ei olnud vallavanema ametiautost isiklikuks sõiduautoks saamine umbusaldusavalduse keskmes.

„See tekitas põhjendatud küsimusi,” ütles Nebokat. „Umbusaldusavalduses oli kirjas, et isegi kui juriidiliselt oli kõik korrektne, heidab see vallale varju. Keegi ega miski pole lükanud ümber väidet, et suurem osa auto hinnast oli vallal tasutud. Auto turuhinnaks oli 10 000 kuni 16 000 eurot ajal, mil vallavanem selle 4 100 euroga ära ostis. Tegemist on valla eelarvet mõjutava otsusega, mis oleks väärinud laiemat arutelu.”

Nebokati sõnul maksis Ridala vald neli aastat järjest liisingut nii, et neljanda aasta lõpuks oleks jääkväärtus võimalikult väike.

„Ja lepingu lõppemise hetkel oligi nii, et auto turuväärtus oli kolm-neli korda kõrgem jääkväärtusest,” märkis Nebokat.

Nebokati sõnul olnuks liisinglepingu lõppemisel Ridala vallal kolm võimalust: osta auto välja ja hoida kokku igakuine liisingumakse ja vallavanema isikliku sõiduauto kompensatsioon, liisida edasi, makstes väiksemat liisingumakset ja mitte maksta vallavanemale isikliku sõiduauto kompensatsiooni või müüa auto enampakkumisel maha.

„Kuid mida vallavanem ainuisikuliselt otsustas? Loobuda ametiautost ja seeläbi saada ise auto omanikuks ning küsida veel kõige lõpuks vallavolikogult isikliku sõiduauto kompensatsiooni samale autole, mis mõni päev varem oli ametiauto. Volikogu sai sellest teada alles siis, kui otsustasime maksta isikliku sõiduauto kompensatsiooni 335 eurot kuus,” ütles Nebokat.