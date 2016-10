Panga külas käidi vargil

Toimetanud Kaie Ilves

Ridala vallas Panga ja Käpla külas tungisid vargad ööl vastu reedet sisse või püüdsid tungida sisse kokku nelja hoonesse. Haapsalu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Indrek Tohter ütles, et algatatud on kaks kriminaal- ja kaks väärteomenetlust.

Kolme kohta tungisid vargad Panga külas. Garaaži sisenenud, viisid nad Volkswageni kaubikust ära tööriistu. Kahju on 2 221 eurot. Omanik oli garaaži ukse jätnud lukust lahti. Selles asjas on algatatud kriminaalmenetlus.

Veel olid vargad lõhkunud Trei puidukaupade kontori ukse. Kontorist midagi varastatud ei ole. Veel olid vargad üritanud tungida Panga külas ühte abihoonesse, kuid metalluksest nende jõud üle ei käinud.

„Käpla külas lõhkusid vargad elumaja ukseluku, tungisid sisse, oli näha et midagi oli otsitud, kuid tundub, et midagi kadunud ei ole,” ütles Haapsalu politseijaoskonna menetlusteenistuse vanem Vello Palmits. Ka selles asjas on algatatud kriminaalmenetlus.

Palmitsa sõnul ei saa sada protsenti väita, et Käplas ja Panga külas tegutsesid ühed ja samad vargad.

„Kuid sisetunne ütleb, et see võib nii olla,” ütles Palmits.

Kõigil, kes ööl vastu 21. oktoobrit nägid Käpla ja Panga kandis liikumas kahtlaseid isikuid või mõnda võõrast sõidukit, palutakse teada anda politsei lühinumbril 112 või 47 32 807.