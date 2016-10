Ministeeriumid ei näe põhjust karusloomakasvatamist keelata

BNS

Keskkonna- ja maaeluministeerium jõudsid seisukohale, et Eestis ei ole põhjust karusloomakasvatuste keelustamiseks; ministeeriumid tegid vastava ettepaneku ka valitsusele.

Keskkonnaministeeriumi poolt vaadatuna on karusloomade kasvatamisel probleemsed kohad eelkõige võõrliikide loodusesse pääsemine ja karuslooma kasvanduste nõuetekohane sõnnikumajandus, kuid viimastel aastatel on see olukord paranenud, selgub kirjast riigikantseleile.

Seetõttu ei näe keskkonnaministeerium põhjust karusloomafarmide keelustamiseks.

Maaeluministeerium on omakorda seisukohal, et juhul kui on täidetud loomade pidamise ning loomade surmamise nõudeid, võivad karusloomakasvatused edasi tegutseda.

Sellest lähtuvalt teevad mõlemad ministeeriumid vastava ettepaneku ka valitsusele.

Karusloomakasvatuste keelamist on riigikogu maaelukomisjonilt tänavu nõudnud nii MTÜ Loomade Nimel, loomaõiguslusorganisatsioon PETA kui ka Eesti moeloojad.

Riigikogu maaelukomisjoni juht Ivari Padar on varem BNS-ile öelnud, et komisjon ootab karusloomakasvatuste teemal eelkõige valitsuse seisukohta, et pärast seda oma seisukoht kujundada.

Padar tõdes, et maaelukomisjoni liikmed on karusloomakasvatuse keelamise või lubamise suhtes eri meelt.