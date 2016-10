Kirjanik Kai Aareleid kohtus Haapsalus lugejatega (1)

Kaie Ilves

Kirjanik ja tõlkija Kai Aareleid täna Haapsalus. Arvo Tarmula foto

Täna Haapsalu keskraamatukogus lugejate ja raamatukoguhoidjatega kohtunud tõlkijataustaga kirjanik Kai Aareleid suundus Haapsallu jõudes enne kohtumist esimese asjana vanale kalmistule.

„Tahtsin jalutada, ja Haapsalu vanal surnuaial ei olnud ma käinud,” ütles Aareleid.

Tuli välja, et mõlema – jalutamise ja surnuaedadega – on kirjanikul omamoodi suhe. Surnuaedades jalutades on ta otsinud oma tegelastele nimesid, sest nagu ta ütleb: ega tegelasele nime andmine ole naljaasi ja hauakivide peal on nii imelisi-huvitavaid nimesid, et neid oleks patt tuulde lasta.

„Ja minu vanavanaisa oli hauakivimeister ja ilmalik matja, nii et surnuaiad on mulle loomulikud kohad,” ütles Aareleid.

Mõni imeline nimi jõuab kirjaniku juurde ka läbi saatuse keerdkäikude – näiteks kunagi tema lähikonnas elanud proua Wuderlich, kelle järgi sai nime kirjaniku teise romaani („Linnade põletamine”) üks tegelasi.

Tema 2011. aastal ilmunud debüütromaanis „Vene veri” on aga palju jalutamist, kõndimist.

„Jah, see kõndimine… See on elu avardamise ja kaugelenägelikkuse kool,” märkis Aareleid.

„Vene veri” on kirjaniku enda sõnul fragmentaaium elust lähimineviku Peterburis ja 21. sajandi eesti naise kirjast kolmveerand sajandit tagasi elanud venelannast vaaremale.

„See on raamat mäletamisest ja juurtest,” ütles Aareleid.

Vene veri oli otsekui häbiplekk või jooksev sukasilm, mida pidi varjama, aga raamatus tehakse sellega rahu. Selle romaani ideed hakkas Aareleid endas kandma Venemaal elades otsekui lohutuseks.

„2007. aastal Peterburis eestlane olla oli paha,” meenutas Aareleid.

Aareleid tunnistas, et tõenäoliselt ei saa ükski kirjanik üle ega ümber teatud teemadest ja motiividest, mis teda ikka ja ikka kipuvad saatma.

„Minule on omane pildiline asjade nägemise viis,” ütles Aareleid.

„Vene vere” pealkiri võiks olla ka „Peterburi album” – romaani võiks käsitleda omamoodi pildijadana, nagu võiks „Tartu albumiks” nimetada „Linnade põletamist” – kirjaniku teist romaani 1950.-1960. aastate Tartust.

Aareleid ütles, et sai hiljaaegu sõnumi küsimusega, kas tal oleks mõni tekst nüüdisajast. Küsimusele vastust otsides leidis end eelkõige proosakirjanikuks pidav Aareleid, et polegi sellist teksti – ta jutustab minevikust.

„Püüan haarata aega, kus ma pole kunagi elanud,” ütles Aareleid.

Kirjaniku sõnul on 100-200 aasta tagusest ajast kirjutada turvalisem kui lähiminevikust.

„Kui ma kirjutan 1950. aastatest, olen ma libedal teel, sest inimesed võivad tulla mulle ütlema, et nemad mäletavad teisiti, et see ei olnud tegelikult nii,” ütles Aareleid. Sageli mäletavad inimesed ühte ja sama asja väga erinevalt Mälust kindlamad on fotod. Neidki uuris (ja ka kasutas oma romaanis) Aareleid palju.

Just 1950.-1960. aasatest jutustabki „Linnade ajalugu” – see on aeg, mida kirjanik ise ei saa mäletada, kuid on neid, kes seda mäletavad. Nii oligi kirjanikul väga palju abi toimetaja Anu Saluäärest, kes „ideaalse lugeja ja toimetajana” mäletab kirja pandud aega, ja mitte ainult ei mäleta, vaid mäletab seda raamatu peategelase ealise tüdrukuna. Nii tegigi toimetaja käsikirja pöördele märkmeid selle kohta, kuidas ja mida tema mäletab.

„Ja mida teeb kirjanik, kui tal on lehepöördel memuaarid? Ta kirjutab mõned peatükid juurde,” ütles Aareleid.

Nii-öelda suure ajaloo asemel käsitleb Aareleid väikest ajalugu – argiajalugu, seda, kuidas inimesed ühes või teises ajas elasid. Ka „Linnade põletamine” on väike ajalugu.

„Suurest ma vist kirjutada ei oskakski,” tunnistas Aareleid.

Perekond, kellest „Linnade põletamine” jutustab, on kirjaniku sõnul täiesti tavaline – kedagi pole küüditatud, isa on kaubalao juhataja.

„Heal järjel inimesed, kuid mitte nomenklatuur,” ütles Aareleid. „Kõik asjad olid olemas. MIda ei olnud, oli vanemate kohalolek.” Peategelane on väike üksildane tüdruk Tiina.

Raamatu pealkiri – „Linnade põletamine” on nii mitmekihiline, et tõlkija Aareleid ütles end maganud olevat, kui kirjanik Aareleid selle pani. Eesti keeles on „Linnade põletamine” kaardimäng, mäng, kus pole vaja oskust, vilumust ega osavust. Loeb ainult juhus. Tõlkida on seda võimatu, sest taolist mängu pole igal pool olemaski, nimi aga võib olla ka sootuks teistsugune, nii et tähenduskihid ei säili. Kui „Linnade põletamine” seostub ka pärastsõjaaegse varemeis Tartuga, siis saksa keeles nimetatakse seda kaardimängu „Leben und Tod” (elu ja surm), mis varemeis linnaga enam ei seostu.

„Linnade põletamises” harutatakse kiht-kihilt ja kild-killult lahti aja ja suhete sasipundart.

„Niimoodi töötab vist ka inimese mälu. Me mäletame kild-killult,” ütles Aareleid.

Kirjanik märkis, et ei või iial teada, kui sügavale tegelikkuse sisse ulatuvad väljamõeldise juured. Kord tuli tal Tartust osta omaenese raamat. Ta seisnud järjekorras, raamat käes, ja siis tema selja taga seisnud naisterahvas koputanud sõrmega raamatukaanele ja ütelnud: „Mina olen ka selles raamatus sees!” Kui jahmunud Aareleid oli raamatu ära ostnud, end kogunud ja tahtis naise käest küsida, kuidas too raamatus sees on, oli naine kadunud.

„Võib-olla ei olnudki teda olemas,” arutles Aareleid tagantjärele. „Võib-olla aga tundis ta ennast tõesti raamatus ära.”

Mitmest keelest ilukirjandust tõlkinud Aareleid peab ennast tõlkijasugemetega kirjanikuks, kes ka tõlgitavatest raamatutest üht-teist nopib, mitte otse, vaid kaude. Praegu tõlgib ta hispaania keelest, pidades seda eskapismiks – võimaldab ju tõlkimine reisida kuhu iganes laua tagant lahkumata. Kui Aareleid peaks ennast jagama skaalal luuletaja-prosaist, siis peab ta ennast pigem viimaseks.

„Luule on pigem laiskus,” tunnistas Aareleid. „Proosa on töö – selg ja randmed hakkavad valutama, kondid jäävad kangeks, aga luule lihtsalt juhtub. Ja kui ei juhtu, siis ei juhtu.”

Samas on luule hea eneseusu tõstja. „Linnade põletamist” kirjutas ja kandis Aareleid endas kümmekond aastat. Nii mastaapseid asju järjest ette võtta ei jaksa, ja siis on hea vahepeal luuletusi või novelle kirjutada. Oma luuletusi nimetabki Aareleid pigem valimis kirjutamata novellideks.

Tõlkija ja kirjanik Kai Aareleid

* sünd 1972

* õppinud dramaturgiat Soome teatriakadeemias ja ilukirjanduse tõlkimist-toimetamist Tallinna ülikoolis

* tõlkinud ilukirjandust inglise, hispaania, soome ja portugali keelest

* romaanid „Vene veri” (Varrak 2011) ja „Linnade põletamine” (Varrak 2016)

* luulekogud „Naised teel” ja „Vihm ja vein” (Eesti keele Sihtasutus 2015)

* avaldanud ka novelle