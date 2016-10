Kalle Muuli: kas Kadriorus koidab 21. sajand?

Kalle Muuli

Arvatavasti lõppevad kõik uurimised president Toomas Hendrik Ilvese talu väljaehitamiseks antud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetuse asjus ühesuguse tulemusega: juriidiliselt on kõik korrektne.

Ka inimlikult on presidendile raske etteheiteid teha. Küllap taotles osaühing Ermamaa EASilt toetust Ärma talu väljaehitamiseks parimate kavatsustega ja Evelin Ilvese unistuse turismitalust rikkusid ära ettenägematud asjaolud. Üks traagilisemaid neist oli abielulahutus.

Ärma turismitalu pidamine kiskus presidendipaaril kiiva siiski ammu enne seda, kui nad lahku läksid. Kui Ilvesest sai 2006. aastal president, oli selge, et mingeid turiste Ärmale ei tule. Võhivõõraste inimeste majutamine presidendi kodus ei tulnud juba ainuüksi turvakaalutlustel kõne allagi. Vähemalt viieks, aga tõenäolisemalt kümneks aastaks oli EASiga sõlmitud lepingu täitmine välistatud.

Ermamaa oleks pidanud nüüd kohe toetuse tagasi maksma. See oli ainus viis, kuidas president oleks saanud ootamatult keeruliseks kujunenud olukorrast väärikalt välja tulla. Presidendiametisse asumine polnud ju vääramatu jõud, vaid ikkagi Ilvese vaba tahe. Ta tegi seda, ehkki teadis, et tema abikaasa osaühing ei saa seetõttu täita oma kohustusi EASi ees.

Aga selle asemel, et oma pere kohustused ausalt ära klaarida, hakkas president hoopis maksumaksja rahaga slikerdama. Eelmisi presidente teeninud Paslepa residents müüdi maha ja uut ei ehitatud. See andis võimaluse kurta, et presidendil pole kuskil külalisi võõrustada. Vajaduse korral oleks saanud selleks ruume mujalt rentida, kuid presidendi kantselei hakkas maksumaksja kulul ülal pidama hoopis presidendi enda kodu. Riik kulutas Ärma talule igal aastal kümneid tuhandeid eurosid, millest suur osa läks Ermamaa ärikasumiks. President ise elas samal ajal Kadrioru lossis.

See raha on nüüd läinud koos EASilt saadud 170 000 euro suuruse toetusega. Ilves on saanud selle raha eest uhke elamise, prillikivina särama löödud talu, aga Eesti presidendil pole enam isegi mitte õnnetut Paslepa suvilat.

Nagu 2006. aastal, nii on Ilvesel ka praegu võimalus EASi toetus tagasi maksta ja skandaal sellega enda jaoks lõpetada. Aga riigile ei saa see lugu nii lihtsalt lõppeda. Kui me tahame sellest skandaalist midagi õppida, siis peame küsima, mis saab edasi? Kas siis, kui kunagi saab juhtumisi presidendiks mõni eriti külma kõhuga kinnisvaraomanik, hakkab presidendi kantselei taas temalt residentsi rentima?

President Kersti Kaljulaid on jõudnud juba teatada, et tema Kadriorgu ei koli. Ta elab edasi oma kodus Nõmmel ega küsi selle eest riigilt sentigi raha. See esmapilgul veidravõitu avaldus väljendab meeldivalt elutervet suhtumist riigipea ametisse. Demokraatliku väikeriigi president ei pea matkima kuningakodade kombeid ja elama riigile kuuluvates lossides nagu diktaator Päts.

Peaminister täidab presidendist palju tähtsamaid ülesandeid, ta kohtub riigipeadega ja esindab riiki samuti nagu president, kuid keegi pole veel tulnud mõttele, et peaminister peaks elama riigi kulul Stenbocki majas. Või et talle tuleks pidusöökide korraldamiseks ehitada kuhugi mõni eraldi häärber. Eestis on kümneid heas korras mõisahooneid ja losse, mida saavad külaliste võõrustamiseks rentida ka riigijuhid.

Veerand sajandit tagasi oli komme, et valitsus andis peaministrile luksuskorteri Tallinna südalinna Roosikrantsi tänavale. Nagu kompartei juhid enne neid, nii elasid seal ka taasiseseisvunud Eesti esimesed peaministrid Edgar Savisaar ja Tiit Vähi. Alles Mart Laar lõpetas selle piinliku kolimistseremoonia.

Sellest ajast alates on valitsus järjepidevalt vähendanud riigijuhtide bütsantslikke privileege, maha on müüdud hulk residentse ja terve Keila-Joa suvilakompleks. Uus president võiks tuua nüüd ka presidendi kantselei 21. sajandisse. Mõistagi pole selleks vaja maha müüa Kadrioru lossi – piisab, kui loobuda uute esindushoonete rajamisest ja teha lõpp presidendi abikaasale ette nähtud personaalpensionile ja muudele kummalistele hüvedele.